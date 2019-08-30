В Госдуме отреагировали на перенос даты обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Реализация договоренностей между Москвой и Киевом по обмену удерживаемыми лицами подтвердит факт наличия политических заключенных на Украине. Так считает первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам, депутат Дмитрий Новиков.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская сегодня заявила, что обмен между РФ и Украиной в пятницу не состоится.

«Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня​​​. Окончательной даты пока нет», — отметила она.

В этом нет ничего нового, такая практика существует уже несколько лет — с начала боевых действий в Донбассе, говорит Новиков.

«Соглашаться на обмен пленными для украинской стороны — это значит признавать тот факт, что у них есть политические заключенные. С ними жестоко обращаются. Это одна из причин», — заявил Новиков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Такие причины в публичном пространстве пытаются не упоминать, говорит парламентарий. Однако на Украине есть люди, которые ранее реализовывали политику, мешающую мирному урегулированию различных конфликтных ситуаций.

«Для них поменять подходы — это заменить принципы, которыми они руководствовались в течение целого ряда лет. Тем не менее у Украины есть новое политическое руководство после начала исполнения Верховной радой своих обязанностей. У президента Украины Владимира Зеленского появляется новая политическая опора под ногами. Он больше не висит в воздухе, от него теперь многое будет зависеть. На мой взгляд, в его интересах урегулировать ситуацию в Донбассе. Зеленскому нужно проводить новый политический курс, отличный от курса его предшественника Петра Порошенко. Тогда он придет в политику всерьез и надолго. Либо его приход на пост президента окажется временным явлением, и он вернется к тому роду деятельности, которым занимался ранее», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о договоренности между Москвой и Киевом касательно обмена. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен может состояться в ближайшие дни.

Сообщалось, что украинская сторона рассчитывает вернуть военных моряков, которые были арестованы за нарушение госграниц, а российская сторона надеется на включение в список обмена украинского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного за поддержку ДНР и ЛНР. Впрочем, сам Вышинский неоднократно заявлял, что не согласен на обмен, поскольку считает себя невиновным, а включение своего имени в список расценивает как автоматическое признание вины за преступление, которое он не совершал. На днях киевский суд согласился освободить журналиста из-под стражи под его личную ответственность. Генпрокуратура Украины связывает освобождение Вышинского именно с подготовкой к обмену.

Что касается моряков, то речь идет об экипажах трех украинских бронекатеров, которые вторглись в российские воды в Керченском проливе осенью прошлого года по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко. Этот приказ впоследствии стал основанием для возбуждения уголовного дела против политика по статье «Госизмена».