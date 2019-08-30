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Ввоз пластиковых отходов в РФ увеличился на треть

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Ввоз пластиковых отходов в РФ увеличился на треть

Москва, 30 августа. Россия увеличила импорт пластикового мусора из-за рубежа, ввоз вырос практически на треть. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

По информации ряда СМИ, в 2019 году ввоз пластиковых отходов обошелся заказчикам в $20 млн, что на 32% выше, чем два года назад. Отмечается, что импорт пластиковой макулатуры является следствием дефицита вторичного сырья. В данном случае есть прямая зависимость с проблемой раздельного сбора мусора в РФ. 

Согласно информации «Гринписа», 94% отходов на территории России не сортируются и не перерабатываются. Они отправляются на свалку, после чего утилизируются. Таким образом, переработчики вынуждены импортировать вторсырье из-за границы.

Напомним, ранее корреспондент Федерального агентства новостей обсудил аспекты современного подхода к раздельному сбору и переработки мусора с директором по связям с общественностью группы компаний «ЭкоЛайн» Еленой Вишняковой. Она обратила особое внимание на то, что очень важно внедрять и понимать смысл раздельного сбора отходов и усиливать его.

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