Москвичей ждет комфортная погода в День знаний

Во время школьных линеек погода в Москве будет крайне комфортной. Тепло будет и в День знаний, 1 сентября. Об этом на пресс-конференции рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Москве утром 2 сентября будет тепло — 15–17 градусов, дневная температура составит 23–25 градусов», — рассказал главный метеоролог страны.

Теплая погода ожидается и в Северной столице, утром 2 сентября в Санкт-Петербурге будет 15 градусов тепла, днем — 23–25.

«Это очень комфортная погода, о ней приятно рассказывать», — отметил Вильфанд.

На Дальнем Востоке страны будет прохладнее. Так, в Петропавловске-Камчатском температура составит 10-11 градусов, днем же повысится до 17 градусов. В Магадане без осадков, 8-9 градусов тепла будет в утренние часы 2 сентября, днем температура повысится ненамного.

Во Владивостоке погода существенно улучшится: утром понедельника температура составит около 17 градусов, максимальное значение — 21-22 градуса. В Благовещенске без осадков, 13 градусов утром. Тепло будет и в Хабаровске — 15 градусов в утренние часы, днем теплее. В Чите утро 2 сентября будет достаточно прохладным — 8-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25-26. В Красноярске 11 градусов утром, 19 — днем.

В городах Сибири — Новосибирске, Омске, Кемерово, Барнауле — погода будет не очень комфортной — 6-8 градусов, днем воздух прогреется от 14 до 17 градусов.

«На Урале будет холодно, всего-навсего 5 градусов», — рассказал Вильфанд.

Похолодание проникнет и в Поволжье. Однако это будет скорее благом для жителей региона. Прохладная комфортная погода заменит изматывающую жару. Так, в Волгограде и Астрахани утром 2 сентября будет 15-16 градусов.

На всей европейской территории России во время школьных линеек температура будет «крайне комфортной» — около 14-16 градусов. На черноморском побережье также тепло. В Сочи утром 2 сентября будет 20 градусов тепла, днем — 28, в Симферополе утром — 16-17 градусов, днем — 30.

Погода порадует жителей европейской России и в эти выходные.