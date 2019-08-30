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Россия

Российский ретейлер впервые пригласил для рекламы модель в хиджабе

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Российский ретейлер впервые пригласил для рекламы модель в хиджабе

Москва, 30 августа. Крупнейшая в России сеть по продаже одежды «Глория Джинс» стала первой из российских ретейлеров, который пригласил в рекламу модель, одетую в мусульманских традициях.

Вещи, которые ориентированы на последователей ислама, выпускают многие мировые бренды. Однако в России до ролика «Глории Джинс», по мнению экспертов, не было рекламы с участием модели в хиджабе. У хиджаба есть два значения —  традиционный исламский женский головной платок (широкое значение) и длинное скрывающее фигуру платье (узкое значение).

Видео с девушкой в платке было опубликовано в YouTube около двух недель назад. На официальной странице компании в Instagram также был опубликован пост с фотографией модели в хиджабе.

«C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! — написали представители ретейлера. — Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов. Всем мир!»

Российский ретейлер впервые пригласил для рекламы модель в хиджабе

Основатель «Глория Джинс» Владимир Мельников отметил, что при разработке рекламной кампании нового сезона его команда решила обратить внимание на народы России и религии, которые они исповедуют.

«У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, — приводит его слова РБК, — а также дать понять, что мы создаем одежду для всех».

В мае этого года в Пензе 20 школ по требованию прокуратуры официально закрепили в документах запрет на ношение учащимися хиджабов.

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