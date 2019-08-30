Российский ретейлер впервые пригласил для рекламы модель в хиджабе

Москва, 30 августа. Крупнейшая в России сеть по продаже одежды «Глория Джинс» стала первой из российских ретейлеров, который пригласил в рекламу модель, одетую в мусульманских традициях.

Вещи, которые ориентированы на последователей ислама, выпускают многие мировые бренды. Однако в России до ролика «Глории Джинс», по мнению экспертов, не было рекламы с участием модели в хиджабе. У хиджаба есть два значения — традиционный исламский женский головной платок (широкое значение) и длинное скрывающее фигуру платье (узкое значение).

Видео с девушкой в платке было опубликовано в YouTube около двух недель назад. На официальной странице компании в Instagram также был опубликован пост с фотографией модели в хиджабе.

«C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! — написали представители ретейлера. — Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов. Всем мир!»

Основатель «Глория Джинс» Владимир Мельников отметил, что при разработке рекламной кампании нового сезона его команда решила обратить внимание на народы России и религии, которые они исповедуют.

«У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, — приводит его слова РБК, — а также дать понять, что мы создаем одежду для всех».

В мае этого года в Пензе 20 школ по требованию прокуратуры официально закрепили в документах запрет на ношение учащимися хиджабов.