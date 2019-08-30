Сирия готова принять крупный поток беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и зоны «Ат-Танфа»

Хомс, 30 августа. Крупный по своим масштабам выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», расположенного в оккупированной зоне на юге сирийской провинции Хомс, ожидается в сентябре. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин совместно с сирийскими властями проверяет — все ли готово для того, чтобы принять измученных беженцев.

Напомним, лагерю беженцев «Эр-Рукбан» не повезло оказаться на территории так называемой «зоны деконфликтации» — созданной американцами закрытой зоны, в которую закрыт доступ Сирийской арабской армией. Пользуясь полной безнаказанностью и покровительством США, лояльные американцам формирования «Свободной сирийской армии» — в главе с «Коммандос революции», группировкой «Магавир ат-Таура», — сформировали на территории «Рукбана» концлагерь, в котором жизнь и смерть обитателей полностью зависит от их воли.

Постепенно «концлагерь», действующий в «зоне «Ат-Танфа», начинает рассыпаться — даже усиленные меры охраны и пропаганда боевиков не способны удержать людей в столь неблагоприятном для жизни месте.

Сирийским властями при поддержке ЦПВС приходится решать, где размещать спасшихся из лагеря жителей. Вчера в Хомс прибыли представители российского Центра по примирению во главе с генерал-майором Алексеем Бакиным, а также журналисты из различных международных СМИ. Они побывали на одном из будущих центров временного проживания для беженцев.

Губернатор провинции Хомс Таляль аль-Барази провел всех приехавших по помещениям центра временного проживания, показал схему размещения беженцев из лагеря «Рукбан». Хомс, подчеркнул губернатор, уже успел принять большое количество беженцев; благодаря российской стороны этот процесс удалось наладить, сделать более эффективным. Новое здание, построенное для внутренне перемещенных лиц, способно принять порядка 1200 человек.

Там же на глазах у начальства и прессы представители Сирийского Красного Полумесяца продемонстрировали, что их сотрудники готовы оказывать медицинскую помощь и могут эффективно участвовать в раздаче гуманитарной помощи.

Здание центра размещения беженцев представляет собой квадратную четырехэтажную постройку с большим внутренним двором. В целом его архитектура соответствует современному облику арабского Ближнего Востока — просто и практично. На данный момент отделка в помещения центра еще не завершена, однако уже вскоре сможет принять жильцов, долгие годы вынужденных существовать в куда худших условиях.