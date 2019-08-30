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Сирия готова принять крупный поток беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и зоны «Ат-Танфа»

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Сирия готова принять крупный поток беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и зоны «Ат-Танфа»

Хомс, 30 августа. Крупный по своим масштабам выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», расположенного в оккупированной зоне на юге сирийской провинции Хомс, ожидается в сентябре. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин совместно с сирийскими властями проверяет — все ли готово для того, чтобы принять измученных беженцев.

Напомним, лагерю беженцев «Эр-Рукбан» не повезло оказаться на территории так называемой «зоны деконфликтации» — созданной американцами закрытой зоны, в которую закрыт доступ Сирийской арабской армией. Пользуясь полной безнаказанностью и покровительством США, лояльные американцам формирования «Свободной сирийской армии» — в главе с «Коммандос революции», группировкой «Магавир ат-Таура», — сформировали на территории «Рукбана» концлагерь, в котором жизнь и смерть обитателей полностью зависит от их воли.

Сирия готова принять крупный поток беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и зоны «Ат-Танфа»

Постепенно «концлагерь», действующий в «зоне «Ат-Танфа», начинает рассыпаться — даже усиленные меры охраны и пропаганда боевиков не способны удержать людей в столь неблагоприятном для жизни месте.

Сирийским властями при поддержке ЦПВС приходится решать, где размещать спасшихся из лагеря жителей. Вчера в Хомс прибыли представители российского Центра по примирению во главе с генерал-майором Алексеем Бакиным, а также журналисты из различных международных СМИ. Они побывали на одном из будущих центров временного проживания для беженцев.

Сирия готова принять крупный поток беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и зоны «Ат-Танфа»

Губернатор провинции Хомс Таляль аль-Барази провел всех приехавших по помещениям центра временного проживания, показал схему размещения беженцев из лагеря «Рукбан». Хомс, подчеркнул губернатор, уже успел принять большое количество беженцев; благодаря российской стороны этот процесс удалось наладить, сделать более эффективным. Новое здание, построенное для внутренне перемещенных лиц, способно принять порядка 1200 человек.

Сирия готова принять крупный поток беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и зоны «Ат-Танфа»

Там же на глазах у начальства и прессы представители Сирийского Красного Полумесяца продемонстрировали, что их сотрудники готовы оказывать медицинскую помощь и могут эффективно участвовать в раздаче гуманитарной помощи.

Здание центра размещения беженцев представляет собой квадратную четырехэтажную постройку с большим внутренним двором. В целом его архитектура соответствует современному облику арабского Ближнего Востока — просто и практично. На данный момент отделка в помещения центра еще не завершена, однако уже вскоре сможет принять жильцов, долгие годы вынужденных существовать в куда худших условиях.

Сирия готова принять крупный поток беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и зоны «Ат-Танфа»

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