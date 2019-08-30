Эксперты Google раскрыли одну из самых масштабных атак на iPhone

Москва, 30 августа. Аналитики безопасности Google Project Zero обнаружили сайты, распространившие вредоносное программное обеспечение на iPhone. Атака на «яблочные» смартфоны названа одной из самых масштабных, сообщил Vice.

Сотрудники по кибербезопасности смогли обнаружить пять различных цепочек эксплойтов iPhone на основе 14 уязвимостей, охватывавших версии iOS от 10 до 12. Специалисты Google сообщили о находках Apple, и те в начале этого года обновили свое ПО.

Специалист Ян Бир назвал систему, придуманную хакерами, нестабильной, поскольку от вредоносного ПО можно было избавиться, перезагрузив устройство. Однако даже в этом случае злоумышленники все равно могут иметь постоянный доступ к различным учетным записям и службам.

«Не было никакой целевой направленности; простого посещения взломанного сайта хватало, чтобы сервер эксплойтов атаковал ваше устройство, и в случае успеха на него устанавливался инструмент мониторинга. По нашим оценкам, эти сайты посещают тысячи посетителей в неделю», — отметил он.

Отмечается, что цель атаки — кража конфиденциальных данных и файлов, а также загрузка сведений о местоположении в реальном времени, отметил «Ридус».