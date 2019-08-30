Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ

Рим, 30 августа. Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут». Об этом заявил авиаэксперт Том Демерли, назвав машину одним из лучших образцов работы российских конструкторов.

Истребитель совершил свой первый полет в 1997 году, вызвав большой интерес у западных наблюдателей. Су-47 выполнили тогда в единственном экземпляре и планировали, что его будут использовать для испытаний передовых технологий — новых систем управления и общих конструктивных особенностей, пишет Демерли. По его словам, ключевой особенностью были крылья обратной стреловидности.

Весьма значимыми технологиями в Су-47 стали композитные материалы в элементах корпуса и цифровая система управления на основе электроприводов. Некоторые новшества, которые применили на «Беркуте», сейчас реализуют для производства новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

Как отметил авиаэксперт, Россия была далеко не первой, кто ставил эксперименты с самолетами, имеющими подобную конструкцию крыла. США в 1984 году испытали истребитель X-29 фирмы Grumman, который имел крылья обратной стреловидности и систему управления полетом при помощи электроприводов.

Однако в российском истребителе все же есть нечто особенное и необычное, подчеркнул Демерли.

«Когда «Беркут» появился на буксире, его было сложно распознать. С приближением опытные фотографы сразу поняли, что стали свидетелями чего-то особенного», — написал эксперт.

Демерли восхитило, как быстро материалы со снимками и видеозаписями о Су-47 с салона МАКС-2019 набрали популярность в Сети. Он отметил, что изображения российского истребителя вызвали удивление любителей авиации по всему миру.

Оценили машину и в другом западном СМИ. Popular Mechanics отметил, что Су-47 — самый необычный истребитель в мире.

XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) открылся 27 августа в подмосковном «Жуковском», он завершится 1 сентября. Солидный статус мероприятия был подтвержден визитом сразу двух руководителей государств — президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

На полях МАКС-2019 будут представлены новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий. В программе также показательные выступления летчиков-испытателей.

Отметим, что одной из важных особенностей Су-47 являются не только его малые габариты, но и весьма скромный вес, что крайне важно для палубного самолета. Добиться этого удалось с помощью применения в конструкции большого количества композитных материалов — углепластики.

Су-47 оснащен современным бортовым оборудованием — это и цифровая многоканальная система радиооборудования и автоматизированная интегральная система управления, а также навигационный комплекс, в состав которого входит инерциальная система навигации на лазерных гироскопах в сочетании со спутниковой навигацией и «цифровой картой».