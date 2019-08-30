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Россия

Путин обсудил с врио главы Мурманской области качество жизни в закрытых городах

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Путин обсудил с врио главы Мурманской области качество жизни в закрытых городах

Москва, 30 августа. Российский президент Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля​​​.

Главной темой, которую обсудили на встрече, стал вопрос качества жизни в закрытых городах, где живут военные, Краснознаменного Северного флота, «обеспечивающие безопасность и нашей страны, и геополитическую стабильность».

«Но качество жизни сегодня в наших ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование — Прим.) не выдерживает никакой критики», — подчеркнул Чибис.

Глава российского государства обратил особое внимание на то, что вопрос закрытых городов «требует особого внимания».

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