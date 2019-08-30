В США подтвердили, что Бутина вернется в Москву в октябре сразу после освобождения

Россиянка Мария Бутина не останется в США на дополнительные три месяца после окончания срока заключения, а вернется в Москву в конце октября. Информацию Федеральному агентству новостей подтвердил правозащитник Александр Ионов, который помогает семье Бутиной и находится на постоянной связи с заключенной в США девушкой.

Ранее мы писали о том, что Мария сможет вернуться в Москву 26 октября, но точной уверенности в этом не было. По словам Ионова, сейчас со стороны США подтвердили, что не будут препятствовать возвращению россиянки сразу после освобождения.

«Она точно приедет в конце октября, — сказал Ионов в разговоре с ФАН. — Сначала один день после освобождения проведет в приемнике, а затем мы ожидаем ее рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка».

Ранее отец Марии Валерий Бутин говорил ФАН, что огромная работа, которую проделали адвокаты россиянки, привела к тому, что ее постараются не задерживать в миграционном центре, куда попадают иностранные заключенные после отбывания наказания. Он добавил, что ситуация складывается так в том числе потому, что дело Бутиной очень громко прозвучало в России — имя девушки постоянно упоминается в прессе, ее делу посвящаются круглые столы, на помощь ей собираются денежные средства.

Напомним, семья открыла Фонд Бутиной, правозащитник Александр Ионов привлекал внимание к нему все это время с помощью СМИ и личных связей. Сбором финансов для оплаты услуг адвокатов Марии Бутиной занимался и Фонд национальных ценностей Александра Малькевича. Ощутимый эффект произвело видеообращение Бутиной из тюрьмы с просьбой о помощи.