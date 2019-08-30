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В Совфеде назвали истинную причину отказа Трампа от поездки в Польшу

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В Совфеде назвали истинную причину отказа Трампа от поездки в Польшу

Москва, 30 августа. Президент США Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу, чтобы не усложнять отношения с Россией, заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, Трамп понимает, что отношения России и США «дошли до крайней точки и надо с этим что-то делать». Кроме того, сенатор убежден, что для американского президента Россия — более серьезный вопрос, чем «Украина, Польша и вся Европа вместе взятые».

«Трамп обозначил, что для него Россия все-таки является страной №1, — приводит его слова «Взгляд». — А давление и риторика поляков может осложнить отношения с Москвой. Потому он не поехал в Польшу, использовав историю с ураганом».

Клинцевич считает, что ураган — лишь официальная причина отказа Трампа посетить памятные мероприятия в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Российский сенатор нашел у американского президента минимум три причины не приезжать в Польшу.

В Совфеде назвали истинную причину отказа Трампа от поездки в Польшу

В Совфеде напомнили, что Трамп уже был в этой стране, и для него нет интереса возвращаться туда снова в ближайшее время. Этот аргумент Клинцевич привел в качестве первого пункта.

«Во-вторых, поляки стали откровенно напрягать. В-третьих, там уже отдельными лоббистами проговаривалась ситуация с Зеленским, ведь они должны были встретиться, — пояснил он. — Но ураган тоже продвигается, проблема может быть серьезная. Это стало аргументированным предлогом для отказа от поездки. Здесь продуманная выгода во всех отношениях».

Ранее стало известно, что в Варшаву из солидарности с Россией, которую не пригласили на памятные мероприятия, отказались ехать представители Белоруссии и Армении.

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