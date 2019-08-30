Адвокат Вышинского сообщил о завершении расследования в отношении него

Киев, 30 августа. Адвокат Андрей Доманский, представляющий в киевском суде интересы главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил о завершении расследования дела против него. На Украине правозащитника подозревают в незаконной приватизации нежилого дома.

Доманский рассказал, что уведомления вручаются ему лично.

«При этом на мои заявления относительно того, что во всех следственных действиях я буду принимать участие только в присутствии своих адвокатов, мне было отказано», — сказал Андрей Доманский в комментарии РИА Новости.

По его словам, фактически этот отказ нарушает положения конституции Украины и уголовного процессуального кодекса страны, а также являются нарушением принципов защиты.

В комментарии Федеральному агентству новостей Доманский рассказывал, что весной 2019 года ему вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему были предъявлены претензии по делу 2013 года, в котором Доманский участвовал в качестве адвоката. Правозащитника подозревают в незаконной приватизации объекта и его легализации.