Офис Зеленского опроверг обмен пленными с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Офис Зеленского опроверг новости об обмене с Россией Наболевший обмен пленными между Москвой и Киевом все больше походит на обман. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что переговоры по этому вопросу до сих пор идут, а новости об их завершении попросту не соответствует действительности. О состоявшемся обмене ранее сообщил новый генпрокурор незалежной Руслан Рябошапка, с момента назначения которого не прошло еще и дня. По его сведениям, в Киев вылетели режиссер Олег Сенцов, украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, и еще несколько заключенных. Ряд СМИ по-прежнему прогнозируют: судьба сделки решится уже сегодня. В то же время стоит сказать, что слухи о решающей стадии переговоров между странами этим летом появлялись уже не раз. Причем исключительно с украинской стороны. Кремль же в свою очередь призывает дождаться окончательных итогов.

В Москве ожидается несогласованная акция Столица России тем временем готовится к новой несогласованной акции. МВД Москвы призывает горожан не участвовать в митинге оппозиции 31 августа — из соображений безопасности. Стражи порядка напомнили: в интернете активно распространяются призывы к акции на Хохловской площади. Ее организаторы, как сообщают СМИ, хотят поддержать фигурантов так называемого «дела 27 июля», ранее их задержали за массовые беспорядки. Сейчас особый риск связан с тем, что 31 августа, в преддверии Дня знаний, на улицах Москвы пройдут другие массовые мероприятия — выставки, экскурсии и концерты для учащихся. Они грозят обернуться провокациями. Напомним, что ранее столицу захлестнула серия как законных, так и несогласованных протестов. Они начались, когда избирком не допустил к выборам в Мосгордуму ряд оппозиционеров, попавшихся на фальшивых подписях. В том числе и «команду Навального» — Любовь Соболь, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и других несостоявшихся кандидатов. И, похоже, что вплоть до дня голосования, 8 сентября, эти акции продолжатся.

Дональд Трамп отменил визит в Польшу Президент США Дональд Трамп никак не успевает за своим же графиком. То откладывает встречу с властями Гренландии, а сейчас — и вовсе отменяет визит в Польшу. Теперь вместо американского лидера туда отправится вице-президент Майк Пенс. Отметим, что с 31 августа по 2 сентября Варшава проводит серию акций, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. По этому случаю в столице соберутся делегации стран НАТО, ЕС и Восточного партнерства. Что касается Трампа, он свой отказ мотивировал наступлением стихии — к Флориде приближается мощный ураган «Дориан», и президент посчитал, что в эти дни должен быть в стране. Кстати, ранее стало известно, что от поездки в Польшу отказался и белорусский лидер Александр Лукашенко. Многие СМИ уже назвали это солидарностью по отношению к России, которую на встречу, как это водится, вообще не пригласили.