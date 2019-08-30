«Антонов» потребовал переименовать Ан-124 с российскими комплектующими

Киев, 30 августа. Украинское государственное предприятие «Антонов» потребовало от российского конструкторского бюро «Ильюшин» изменить название самолета, разрабатываемого на базе Ан-124 «Руслан». Об этом говорится на официальном сайте «Антонова».

Как отметили в украинской компании, подбор и установка нового современного оборудования сотрудниками «Ильюшина» приведут к серьезным изменениям летно-технических характеристик воздушного судна. В «Антонове» утверждают, что после модификации это будет уже совершено новый летательный аппарат.

«Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки «Ан», поскольку ГП «Антонов» не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность», — приводит заявление украинской компании «Царьград».

Напомним, ранее «Антонов» обратился в полицию Украины с заявлением, связанным с сертификацией Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи дополнительного сертификата на смену типовой конструкции. На украинском предприятии заявили, что являются владельцами сертификата типа самолета. Как считают в «Антонове», использование этих самолетов в обход компании якобы ставит под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов.

Кроме того, в июне Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр». На Украине заявили, что авиакомпания якобы нарушила правила воздушных полетов.

Отметим, что «Руслан», спроектированный еще в 1980-е годы, является самым грузоподъемным серийным самолетом. Долгое время Ан-124 оставался самым габаритным самолетом в мире, пишет Infox.ru.