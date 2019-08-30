Тело главы охранной компании выловили в Москве-реке

Москва, 30 августа. Тело 48-летнего мужчины обнаружили в Москве-реке. Следователи уже начали проверку по данному факту, сообщает ГУ СК РФ по столице.

В ведомстве отмечают, что на теле мужчины не было замечено признаков насильственной смерти, однако источник агентства Nation News сообщил, что когда из реки вытащили труп, из спины у него торчал топор.

По информации Пятого канала, погибший был главой компании Global Safe Group, которая специализируется на создании охранных систем. К примеру, одной из разработок фирмы являются охранные дроны, которые должны охранять частную территорию. Другие подробности происшествия пока не уточняются.

В конце июля сообщалось о гибели известной девушки-блогера в Москве. Ее тело с перерезанным горлом было обнаружено в чемодане, оставленном в городе. Правоохранители полагают, что мотивом убийства могла стать ревность.