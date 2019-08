Эксперт объяснил, зачем Трамп заморозил $250 млн помощи Украине

Президент США Дональд Трамп решил подвергнуть ревизии военную помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву для «сдерживания» Москвы. Об этом 29 августа написало американское мультимедийное издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

Сообщается, что новая инициатива Трампа вызвана стремлением американского президента убедиться в том, что деньги, выделяемые Украине, используются наилучшим образом, с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Помимо самого Трампа, пересмотром решения о военной помощи Украине займутся министр обороны США Марк Эспер и президентский советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Politico указывает, что средства, ранее предназначавшиеся Вашингтоном для укрепления ВСУ, до определения их дальнейшей судьбы будут заморожены. Аналитики считают, что речь идет о тех 250 млн долларов, которые американские законодатели выделили Украине в 2019 финансовом году.

Напомним, что за последние пять лет США выделили Украине в рамках программы содействия ВСУ в общей сложности порядка 1,5 млрд. долларов.

«Нет-нет, такого просто не может быть!»

Решение Трампа закономерно вызвало негативную реакцию среди той части американского истеблишмента, которая ориентируется на жесткую конфронтацию с Москвой. В частности, представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Эван Холландер заявил:

«Мы срочно направляем запрос в администрацию [президента государства] о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов».

Другой член комитета Палаты представителей Хэл Роджерс, а также Линдси Грэм, член сенатских комитетов по внешним связям и ассигнованиям, также поторопились предупредить Трампа о недопустимости сокращения расходов на оказание военной помощи Украине.

На Украине известие о заморозке американской военной помощи вызвало куда больший спектр эмоций: от откровенного неверия «Нет-нет, такого просто не может быть!» до не менее откровенного шока. Кумулятивный эффект от «землетрясения», устроенного Трампом, еще больше усилился ввиду того, что произошло оно на фоне новых назначений в украинский кабмин.

После победы Владимира Зеленского на «супердемократических» президентских выборах и оптимистических надежд, связанных с «чисткой» властных кабинетов от людей Петра Порошенко, в Киеве ждали от Вашингтона безусловной поддержки и новых подачек, а тут такое!..

Чтобы хоть как-то сбить накал начавшейся истерики, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор поторопился успокоить украинцев. Мол, сейчас в Штатах происходит пересмотр бюджета, а в таких случаях финансирование ранее утвержденных программ всегда приостанавливается. В общем, панове, волноваться не стоит. Тем более что вскоре должна состояться встреча Трампа и Зеленского в Варшаве, в результате которой все проблемы в американо-украинских отношениях наверняка будут устранены.

Украинские СМИ принялись тиражировать доводы Тейлора. Но украинцы уже привыкли не особо доверять своей прессе, поэтому истерика украинской патриотической общественности на спад не пошла. Более того, градус алармизма в жовто-блакитных рядах вскоре скакнул вверх, ибо Трамп объявив, что отменяет свой визит в Варшаву из-за… приближающегося к западному побережью США урагана «Дориан».

То есть встречи в верхах, на которой, по Тейлору, пан Зеленский мог бы договориться с мистером Трампом о разморозке 250 млн долларов, не состоится.

Замораживание американской военной помощи может аукнуться «незалежной» в самых разных сферах. Это и затянувшееся получение от американского союзника б/у патрульных катеров типа Island, и продолжение серии проводимых на Украине американо-украинских учений Rapid Trident, и, наконец, дальнейшее пребывание на Яворовском полигоне инструкторской группы, сформированной из офицеров стран НАТО.

Во всех этих аспектах американо-украинского военно-технического сотрудничества ключевую роль играло финансирование, выделяемое Вашингтоном. Без него все встанет. В штабах ВСУ опасаются, что работа инструкторской группы в Яворово может быть свернута на неопределенный срок, а запланированные на сентябрь учения Rapid Trident-2019 могут оказаться последним «Быстрым трезубцем» в истории ВСУ.

Что же является ключевыми причинами, побудившими президента США заморозить четверть миллиарда долларов для Киева? Гипотез на этот счет выдвигается множество.

Одни говорят о стремлении Штатов, находящихся в состоянии торговой войны с КНР, наказать Киев за стремление продать китайцам половину активов запорожского предприятия «Мотор Сич». Другие усматривают в действиях Трампа следы неприязни к украинскому олигарху Игорю Коломойскому, по мнению многих, стоящему за новым президентом Украины. Ну, а что же на самом деле?

Kill two birds with one stone

Свой вариант ответа на этот вопрос в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил автор первой изданной на русском языке политической биографии Трампа, политолог-американист Кирилл Бенедиктов.

— Кирилл Станиславович, в чем причина демарша американского президента?

— Как это часто бывает с «неожиданными» ходами Трампа, речь идет о достижении сразу нескольких целей. Используя русскую идиому, Трамп пытается одним выстрелом убить двух зайцев (в английском аналогичное выражение звучит немного иначе — kill two birds with one stone — но смысл тот же).

— Можно ли поподробнее о новом «дуплете» хозяина Белого дома?

— Думаю, что первая цель Трампа — урезать расходы на поддержание стран Восточной Европы, которые слишком дорого обходятся американскому бюджету и не приносят видимых результатов. Во всяком случае, это касается Украины, где 1,5 млрд долларов, выделенные на содействие ВСУ, сгинули как звездолет в черной дыре.

За несколько дней до утечки информации о возможном замораживании 250 миллионов в социальных сетях вспыхнул локальный скандал вокруг блога подполковника американской армии Роберта К. Трейси, командующего «Объединенной многонациональной группой по подготовке — Украина». В своем блоге Трейси назвал украинских военнослужащих, проходящих подготовку на Яворовском учебном центре, «ленивыми пьяницами, погрязшими в коррупции».

— Официальные лица ВСУ назвали текст Трейси «вбросом и провокацией».

— Даже если это и так, общая ситуация с американской помощью украинской армии обрисована в посте верно. Не так давно появилась информация, что ПТРК Javelin, поставка которых в ВСУ подавалась как огромная победа экс-президента Порошенко, вывозят на американские военные базы в Польшу. Официально — из-за того, что украинская сторона не смогла обеспечить условия для их хранения на складах. Неофициально — из-за попыток офицеров ВСУ «толкнуть» Javelin’ы на сторону — одному из не самых дружественных США режимов.

— С первой целью все понятно. Как обстоят дела со второй?

— Вторая цель, которая, возможно, важнее первой, во всяком случае для Трампа, — это продолжение расследования так называемого «Украингейта». Когда в мае Рудольф Джулиани, друг и личный юрист президента США, отменил свою запланированную поездку в Киев, заявив, что «оказался бы в окружении людей, которые являются врагами президента, и в некоторых случаях врагами Соединенных Штатов», многие поспешили обрадоваться: грозовая туча, нависшая над Джо Байденом — главным соперником Трампа на предстоящих выборах, вроде бы прошла стороной. Но, как я писал тогда в колонке для RT, «это не значит, что Джулиани и стоящий за ним Трамп откажутся от дальнейшего расследования «украинского следа».

— Еще бы! Там же можно «нарыть» такие козыри!..

— Конечно. Слишком уж соблазнительно использовать роскошный компромат, способный раз и навсегда покончить с претензиями Байдена на президентское кресло. Скорее всего, принято решение не торопиться, ведь до выборов еще полтора года. Полагаю, за это время мы узнаем еще много нового и интересного о том, кто на самом деле вмешивался в выборы 2016 года в США, и о том, сколько денег получили от благодарных туземцев респектабельные защитники «юной украинской демократии» в Вашингтоне.

«Волшебный пендель» от Трампа

— Но Трамп не стал откладывать дело в долгий ящик и ждать полтора года...

— Да, время формирования кейса с компроматом настало раньше, чем я предполагал. Как пишет The New York Times, «спустя месяцы после отказа от поездки на Украину на фоне критических комментариев, что он смешивает внутриполитическую ангажированность с внешней политикой, Джулиани… возобновил свои усилия, направленные на принуждение украинских властей провести расследование в отношении политических оппонентов господина Трампа».

NYT сообщает, что в течение последних нескольких недель мистер Джулиани говорил по телефону и провел личную встречу в Мадриде с главным представителем нового президента Украины, призвав его администрацию активизировать расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для мистера Трампа. Первый — предприняли ли украинские чиновники шаги для нанесения ущерба избирательной кампании Трампа во время выборов 2016 года? Второй — было ли что-то «неуместное» в совпадении дипломатических усилий бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине и должности его сына в украинской компании?

— Что за компания, напомните?

— Украинская нефтегазовая компания Burisma Holdings.

— Хлебное место…

— Понятно, что без «волшебного пенделя» украинские официальные лица не будут «активизировать» расследование, которое может закончиться неприятностями не только для Джо Байдена, но и для них самих. Замораживание (а то, что заморожено, однажды вполне может быть и разморожено, не так ли?) четверти миллиарда долларов, предназначенных для «борьбы с Россией», — это идеальный «волшебный пендель», с какого боку ни посмотри.

Во-первых, он ничего не стоит Вашингтону — и даже наоборот. Во-вторых, он дает возможность Трампу руками администрации Зеленского похоронить своего самого опасного на сегодняшний момент соперника. В-третьих, заморозка 250 миллионов — это, безусловно, жест доброй воли в отношении России. Который — повторюсь — не будет стоить Трампу ни цента.

— Все это вполне объясняет инициативу Трампа с заморозкой военной помощи Украине, а также вызванную этим событием бурю эмоций в Конгрессе США и властных кабинетах Киева. Недаром визит Болтона на Украину 27 августа — первый после избрания Зеленского президентом государства — напоминал появление слона в посудной лавке. Как в похожей сцене говаривал герой Сергея Жигунова из кинофильма «Сердца трех»: «Пустите их по миру! Я хочу, чтобы вы вытрясли из них все деньги, все золото — вплоть до часов и коронок на зубах!..» Думаю, что Трамп и Болтон с подобной задачей вполне справятся. Ну и да, цитируя вас — «мы узнаем еще много нового и интересного».