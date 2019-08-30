Почему Россия не должна гнаться за названием Ан-124 при производстве собственного самолета

Авиаэксперт Олег Смирнов выразил уверенность, что России нужен собственный Ан-124, пусть даже с другим обозначением.

Ранее украинское госпредприятие «Антонов» потребовало от российского КБ «Ильюшин» присвоить разрабатываемому на базе Ан-124 «Руслан» самолету новое название. По мнению специалистов украинского КБ, установка современного оборудования силами «Ильюшина» приведет к серьезным изменениям летно-технических характеристик воздушного судна по сравнению с базовой моделью.

«Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки «Ан», поскольку ГП «Антонов» не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность», — значится на сайте «Антонова».

Комментируя реакцию Киева, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что Украина фактически и не причастна к созданию такого уникального воздушного судна как Ан-124-100.

«Эта история длится уже многие годы, начиная со следующего дня после развала Советского Союза. Самолет Ан-124 не был самолетом украинского производства, он был произведен в СССР. Он родился в Советском Союзе, родился и в чертежах, и в технологиях, и в колоссальных трудах советских инженеров, техников, рабочих. Авионика, которая стоит на этом самолете, родилась в СССР, приборное оборудование, радиооборудование, тысячи комплектующих также были произведены всеми заводами СССР. А Россия стала правопреемницей этой великой страны. И у нас была не одна попытка забрать себе бренд «Антонов», поскольку мы руку набили на этих самолетах, масса заводов выпускала для него комплектующие. Но все время этому препятствовала украинская сторона, мотивируя это тем, что самолет принадлежит им», — поясняет собеседник ФАН.

«Руслан»

Ан-124-100 «Руслан» — советский тяжелый дальний транспортный самолет 4-го поколения разработки. Он стал ответом на разрабатываемый в Соединенных Штатах тяжелый транспортный самолет Lockheed C-5 «Galaxy». Первый полет советский транспортник совершил 24 декабря 1982 года. Экипаж самолета состоит из восьми человек, грузоподъемность 120 тонн при длине почти в 70 метров и размахе крыла в 73 метра.

В свое время авиастроительный завод «Авиастар» в Ульяновске занимался выпуском тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100. Однако в настоящее время мощности предприятия позволяют лишь производить их ремонт и глубокую модернизацию. Тем не менее Смирнов приветствует решение российских властей вновь вернуться к выпуску «Русланов».

«Если то, что задумали, будет исполнено, это будет замечательным шагом. Абстрагируясь от политических вещей, этот самолет был сделан так, что спустя уже почти полвека, равного ему в мире нет. Те «Русланы», которые у нас эксплуатируются — имеют колоссальный спрос, за ними стоит очередь на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов, которые не умещаются ни в один воздушный лайнер. Они очень сильно заняты и дают колоссальный материальный эффект. Они эксплуатируются с хорошими экономическими показателями и работают по всему земному шару», — продолжает аналитик.

Обозначение

Смену обозначения Ан-124 с российскими комплектующими собеседник ФАН назвал непростым вопросом, так как существуют международные правила брендирования, с которыми придется считаться, но и этот вопрос Россия в состоянии решить.

«Мы можем назвать его хоть лаптем, но от проблем нас это не избавит. Я слышал, что бренд Ан-124 «Руслан» чуть ли не передали какой-то другой стране и все здесь зависит от наших юристов, которые разберутся в этом деле и поставят точку над i. Вполне возможно, если Украина перепродает этот бренд, мы можем назвать его не Ан-124, а Россия-124 или Ил-124 и все. Но для этого нужно иметь хорошее юридическое обоснование, эксперты должны поработать с историей бренда, где он сейчас, кому он формально принадлежит. Все это дело государства, но я напомню, Россия имеет полное формальное право назвать новый самолет так, как хочет», — говорит Смирнов.

Необходимость самолета и китайский опыт

Тяжелый транспортный самолет с межконтинентальной дальностью полета Российской Федерации точно необходим и прежде всего потому, что Ан-124 по своим параметрам грузоподъемности и вместимости значительно опережает тот же военно-транспортный Ил-76, который «заточен» под перевозку военной техники.

«Мы бы по-прежнему работали по заданиям ООН, развозя на нем колоссальные грузы по всему миру быстро и безопасно. Кстати, за эти 40 лет, что самолет эксплуатируется, не было ни одной катастрофы по вине техники. Это важнейший показатель. Советские конструкторы, инженеры, работяги сделали такой аппарат, равного которому по надежности нет и по сей день. А в переименовании страшного ничего нет, можно взять пример с Китая, который не стесняется воровать технологии и выпускать под своим именем. А мы стесняемся», — заключил Смирнов.

Так, например, китайское предприятие Xi'an Aircraft Industrial Corporation выпускает самолет Xian MA60, который является глубокой модернизацией советского самолета Ан-24. Он оснащен современными двигателями и бортовым оборудованием и интерьером, основная его задача — полеты на региональных авиалиниях протяженностью до 1500 км. Соответственно и Россия может производить собственные «Русланы», но с другим обозначением. Ведь все права на это у нее есть.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что «Ильюшин» к концу года представит проект модернизированного Ан-124 с российскими комплектующими.