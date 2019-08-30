В Госдуме рассказали, стоит ли позволять россиянам выкупать долг у кредиторов

Министерство экономического развития выступило с предложением обязать кредиторов физических лиц предлагать заемщикам выкупить долг до его передачи третьим лицам.

«Если должник, либо другое лицо за него перечислит кредитору указанную цену, то право требования перейдет к должнику и прекратится. Более того, должник сможет в любое время выкупить требование у цессионария», — пишет «Ъ».

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров специально для Федерального агентства новостей прокомментировал инициативу профильного министерства. Собеседник ФАН констатировал, что финансовая грамотность населения оставляет желать лучшего, в результате этого граждане вынуждены переплачивать. При этом количество средств, которые возвращаются кредитору, значительно превышают первоначальную сумму.

«Все понимают, что на микрофинансовом рынке очень тяжелая ситуация — большое количество невозвратных долгов. Значительное количество граждан приняло решение, образно говоря, покатиться по наклонной плоскости. Основное количество людей берут денег в два раза меньше, чем отдают. Это — глупая семейная финансовая стратегия», — подчеркивает парламентарий.

Тем не менее, продолжает наш собеседник, владельцы МФО продолжают наживаться на простых гражданах, пусть и несут определенные убытки. По его мнению, действующая нормативная правовая база должна быть кардинально пересмотрена, чтобы люди не несли лишние финансовые потери. Депутат Госдумы считает, что предложение, с которым вышло Минэкономразвития, не сможет существенно изменить ситуацию на микрофинансовом рынке.

«Это позволяет зарабатывать большие деньги микрофинансовым организациям, но создается проблема возврата долгов. Эти организации передают эти долги различным структурам, которые эти долги, будем так говорить, «выбивают». Предложение Минэкономразвития реализовать на этих же условиях, на которых микрофинансовые организации продают свои долги сторонним структурам на этих же условиях… Есть информация, что они продают их по цене в два-три раза меньше. Я думаю, если предложение будет принято, то никто не помешает им перевести центр формирования прибыли от себя на аффилированные с ними компании. Так что существенно это ситуацию не изменит», — резюмировал Евгений Федоров.

Напомним, с января действует ограничение предельной задолженности гражданина по займам на срок до одного года. Проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные начисления по такому кредиту не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. После достижения этого размера начисление процентов и других платежей должно быть прекращено.