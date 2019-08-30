Ученый разоблачил ложь Гудковых, что свалка «безопаснее» мусоросжигающих заводов W2E

Отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы известны не только как политики, но и как экологические активисты, сопротивлявшиеся планам губернатора Подмосковья построить завод W2E по утилизации мусора. Гудковы много говорят и пишут о еще не построенном предприятии, называя предложенный способ обращения с отходами устаревшим и не соответствующим современным мировым требованиям по охране окружающей среды.

Критикуя планы строительства завода и указывая на все неприятные стороны такого соседства для жителей, состоятельные люди Гудковы не предлагают пути решения проблемы с мусором, притом что она очень актуальна для жителей 20-миллионной Москвы. Тогда как не ангажированные оппозиционерами экологи предупреждают: заниматься бесконечно поисками самого лучшего и устраивающего всех решения мусорной проблемы Подмосковья и крупных городов больше нельзя.

Гудковы политизируют мусор

Каждый полигон — источник серьезнейшей потенциальной опасности, и множить свалки — худший способ справиться с отходами. На это обратил внимание профессор, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

Ученый вспомнил о пожаре на полигоне возле Зеленограда — там мусор горел семь лет без остановки, живущие рядом с горящей свалкой люди получали ударную дозу диоксида титана и болели, в том числе онкологическими заболеваниями. Современный завод по сжиганию мусора, быть может, и не самое лучшее на свете решение с точки зрения природоохранных технологий, но вполне рабочее и способное избавить людей от опасного соседства в короткие сроки. Тогда как псевдоэкологи, которые пытаются убедить людей, что свалки менее опасны, чем такие предприятия, попросту зарабатывают деньги.

Блогер Сергей Колясников, поделившийся записью выступления профессора Тишкова, заметил и другое. Критикующие практику высокотемпературного сжигания мусора на заводах с мощными фильтрами, которые сокращают количество выбросов до минимального, а продукты горения преобразуют в энергию, — в этом суть технологии W2E, отец и сын Гудковы попросту спекулируют на страхах людей, мировом несовершенстве технологий обращения с отходами, и максимально политизируют дискуссию вокруг мусора, зарабатывая на том неплохие деньги.

За свалку ради прибыли

Гудковы имеют и прямой интерес в этом деле: как писали журналисты ФАН в своем расследовании, они основные бенефициары полигона «Волосово» в Коломне. В распоряжении Геннадия и Дмитрия Гудковых есть и административный ресурс — глава МО «Коломна» Денис Лебедев когда-то был охранником семьи, и Гудковы его продвинули на высокую должность.

По данным источников, критика завода объясняется просто: Геннадий Гудков не смог договориться о своей доле, но пока не отступается и пытается продавить свое через шантаж. В том числе собирая митинги именем своего сына Дмитрия — он достаточно популярный оппозиционный деятель, был поддержан блогером Навальным на выборах в МГД, но не попал в число зарегистрированных кандидатов из-за фальшивых подписей.

Гудковы — не единственные в стране и мире, кто защищает свой бизнес через митинги, экологическая и градозащитная темы везде лидируют в списке формальных поводов для якобы «стихийных» протестных акций на местах. Людей волнует собственное благополучие и среда, в которой они живут, так что многие готовы выступить совершенно искренне. Но очень часто дело не в экологии и даже не в политике, а в банальном желании не потерять прибыль. Об этом стоит вспоминать всякий раз, когда кто-то приглашает на очередной митинг с базовым требованием «Оставьте у нас все как было».