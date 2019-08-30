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Ученый разоблачил ложь Гудковых, что свалка «безопаснее» мусоросжигающих заводов W2E

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Ученый разоблачил ложь Гудковых, что свалка «безопаснее» мусоросжигающих заводов W2E

Отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы известны не только как политики, но и как экологические активисты, сопротивлявшиеся планам губернатора Подмосковья построить завод W2E по утилизации мусора. Гудковы много говорят и пишут о еще не построенном предприятии, называя предложенный способ обращения с отходами устаревшим и не соответствующим современным мировым требованиям по охране окружающей среды.

Критикуя планы строительства завода и указывая на все неприятные стороны такого соседства для жителей, состоятельные люди Гудковы не предлагают пути решения проблемы с мусором, притом что она очень актуальна для жителей 20-миллионной Москвы. Тогда как не ангажированные оппозиционерами экологи предупреждают: заниматься бесконечно поисками самого лучшего и устраивающего всех решения мусорной проблемы Подмосковья и крупных городов больше нельзя.

Гудковы политизируют мусор

Каждый полигон — источник серьезнейшей потенциальной опасности, и множить свалки — худший способ справиться с отходами. На это обратил внимание профессор, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

Ученый вспомнил о пожаре на полигоне возле Зеленограда — там мусор горел семь лет без остановки, живущие рядом с горящей свалкой люди получали ударную дозу диоксида титана и болели, в том числе онкологическими заболеваниями. Современный завод по сжиганию мусора, быть может, и не самое лучшее на свете решение с точки зрения природоохранных технологий, но вполне рабочее и способное избавить людей от опасного соседства в короткие сроки. Тогда как псевдоэкологи, которые пытаются убедить людей, что свалки менее опасны, чем такие предприятия, попросту зарабатывают деньги.

Ученый разоблачил ложь Гудковых, что свалка «безопаснее» мусоросжигающих заводов W2E

Блогер Сергей Колясников, поделившийся записью выступления профессора Тишкова, заметил и другое. Критикующие практику высокотемпературного сжигания мусора на заводах с мощными фильтрами, которые сокращают количество выбросов до минимального, а продукты горения преобразуют в энергию, — в этом суть технологии W2E, отец и сын Гудковы попросту спекулируют на страхах людей, мировом несовершенстве технологий обращения с отходами, и максимально политизируют дискуссию вокруг мусора, зарабатывая на том неплохие деньги.

За свалку ради прибыли

Гудковы имеют и прямой интерес в этом деле: как писали журналисты ФАН в своем расследовании, они основные бенефициары полигона «Волосово» в Коломне. В распоряжении Геннадия и Дмитрия Гудковых есть и административный ресурс — глава МО «Коломна» Денис Лебедев когда-то был охранником семьи, и Гудковы его продвинули на высокую должность.

По данным источников, критика завода объясняется просто: Геннадий Гудков не смог договориться о своей доле, но пока не отступается и пытается продавить свое через шантаж. В том числе собирая митинги именем своего сына Дмитрия — он достаточно популярный оппозиционный деятель, был поддержан блогером Навальным на выборах в МГД, но не попал в число зарегистрированных кандидатов из-за фальшивых подписей.

Ученый разоблачил ложь Гудковых, что свалка «безопаснее» мусоросжигающих заводов W2E

Гудковы — не единственные в стране и мире, кто защищает свой бизнес через митинги, экологическая и градозащитная темы везде лидируют в списке формальных поводов для якобы «стихийных» протестных акций на местах. Людей волнует собственное благополучие и среда, в которой они живут, так что многие готовы выступить совершенно искренне. Но очень часто дело не в экологии и даже не в политике, а в банальном желании не потерять прибыль. Об этом стоит вспоминать всякий раз, когда кто-то приглашает на очередной митинг с базовым требованием «Оставьте у нас все как было».

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