Стало известно, где пройдет «Евровидение» в 2020 году

Москва, 30 августа. Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в нидерландском городе Роттердаме в 2020 году. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте конкурса.

Планируется, что «Евровидение — 2020» пройдет 12, 14 и 16 мая.

Ранее сообщалось, что Амстердам отказался принимать песенный конкурс Евровидение в следующем году. В открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема назвала причину отказа. Она пояснила, что мероприятие могло пройти в концертном зале Ziggo Dome, однако он оказался недоступен в период проведения международного конкурса.

В 2019 году «Евровидение» прошло в Тель-Авиве. За победу боролись представители 26 государств. Россию на конкурсе представил Сергей Лазарев с песней Scream. Он замкнул тройку лидеров, набрав 369 баллов. Первое место занял нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс с композицией Arcade (492 балла). Второе место досталось итальянскому певцу Mahmood (465 баллов).

После завершения конкурса Лазарев заявил о некой предвзятости по отношению к России, которая сказывается на результатах «Евровидения» и не дает ей выиграть конкурс.