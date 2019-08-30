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Макрон готов провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время

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Макрон готов провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время

Киев, 30 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил желание провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время. Об этом он заявил в беседе с главой Украины Владимиром Зеленским.

В пресс-службе президента Украины сообщили о телефонных переговорах Зеленского и Макрона.

«Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время», — говорится в сообщении из Киева.

Уточняется, что президент Украины проинформировал французского коллегу о ситуации с безопасностью в Донбассе.

Макрон готов провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в свою очередь начал против мирных жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, во время гражданской войны на Украине погибли около 13 тысяч человек.

Стороны заключили минские соглашения, которые призваны урегулировать конфликт мирным путем. Гарантами договора выступает «нормандская четверка», в которую вошли Украина, Франция, Россия и Германия.

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