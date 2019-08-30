Как Россия и Белоруссия противостоят натовским угрозам

Североатлантический альянс серьезно активизировал свою деятельность у российских границ. Здесь нельзя не вспомнить о новой стратегии НАТО, носящей явно антироссийский характер. В условиях выхода США из ДРСМД очевидно, что и учения, проводимые альянсом на наших границах, способствуют напряженности. О том, что означают маневры НАТО для Москвы, а также как РФ может реагировать на них, Федеральное агентство новостей поговорило с доктором политических наук, советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Натальей Ереминой.

— Наталья Валерьевна, как вы оцениваете деятельность НАТО на российской границе?

— Как напряженную. Министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что постоянно нарастающая активизация НАТО на западных рубежах РФ делает ситуацию на границах в целом напряженной. При этом приходится учитывать, что не только страны Прибалтики и Польша, но даже партнеры альянса — Финляндия и Швеция — все больше втягиваются в военное взаимодействие с НАТО. Туда же рвутся Украина и Грузия. В последнее время мы постоянно слышим о «сопровождении» российских военных самолетов воздушными силами НАТО.

Инструментами расширения присутствия НАТО на российских границах являются не только укрепление и наращивание военных баз, но и военные учения.

Так, в июле 2019 года международные учения прошли в Грузии. В них приняли участие военнослужащие США, Великобритании, Норвегии, Латвии, Литвы, Польши, Бельгии, Турции, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Украины. Также в июле на Черном море прошли учения НАТО «Морской бриз», в которых активную роль играли украинские военные. А в начале июня морские учения прошли в Балтийском море. В них участвовали США, Великобритания, Дания, Норвегия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Турция, Португалия, Испания, Румыния и партнеры НАТО — Швеция и Финляндия.

Осенью, с 23 сентября по 6 октября, в Латвии пройдут международные учения «Серебряная стрела», в которых примут участие около 500 иностранных военнослужащих из Эстонии, Литвы, Польши, Словакии, Словении. Учения пройдут под командованием Канады. И уже с 28 октября по 10 ноября там же пройдут еще одни полевые учения, но уже под командованием Великобритании. Постоянными стали марши военной техники под названием Bull Run вдоль границ России и Белоруссии. НАТО отрабатывает стратегию мгновенного перемещения и развертывания вооруженных сил в Европе, а акцент делается на Прибалтике и Польше. Кроме того, члены альянса при учениях развертывают мощные войсковые формирования у российских и белорусских границ.

— Да, число учений растет, как и число их участников. Однако официально пресс-служба НАТО заявляет об их оборонительном характере в условиях наращивания военных сил Россией.

— Но российские ученые, например, профессор Николай Межевич, возглавляющий Российскую ассоциацию прибалтийских исследований, и военный эксперт Юрий Зверев, заведующий кафедрой Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, проведя скрупулезный анализ этого вопроса, отмечают, что заявления об оборонном характере военных учений НАТО не соответствуют действительности. А сам регион Балтийского моря становится все более взрывоопасным. Рекомендую всем ознакомиться с их аналитической работой «Безопасность в Восточной Балтике. К военным учениям «Щит Союза — 2019», чтобы лучше понять все аспекты этой проблемы и объективный военно-стратегический анализ.

— Какой должна быть ответная реакция России и ее союзников?

— Для российской стороны рост числа учений НАТО создает напряжение в Евроатлантическом регионе, причем именно на границах России и ее ближайшего союзника — Белоруссии. Так что неудивительно, что оба государства проводят совместные учения для выработки собственной тактики и стратегии.

— Да, уже в ближайшее время пройдут совместные учения России и Белоруссии «Щит Союза». Какова их цель и роль в военно-политической стратегии государств?

— Российско-белорусские учения «Щит Союза» состоятся уже совсем скоро — в период с 13 по 19 сентября в Нижегородской области. Они станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил Союзного государства. Командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев сообщал, что в учениях будет задействовано около 12 тысяч военных: до восьми тысяч от России и свыше четырех тысяч от белорусских партнеров. А цель учений — проверить управление войсками при операциях по обеспечению безопасности Союзного государства. К настоящему времени к месту учений уже прибыли 400 белорусских военных.

— А как вы считаете, проведение этих учений вызовет негативную реакцию НАТО?

— Особо отмечу, что ни Россия, ни Белоруссия не имеют наступательных планов, поэтому, в отличие от НАТО, мы не проводим учений, в которых отрабатывается наступление. Кстати, тот факт, что учения проводятся именно в Нижегородской области, лишний раз подчеркивает этот аспект. Однако, даже если мы проводим учения в глубине страны, они все равно вызывают резкую и негативную реакцию НАТО.

В совместных российско-белорусских учениях есть позитивный момент не только с точки зрения военной стратегии, но и с точки зрения того, что наращивание военно-политического сотрудничества Москвы и Минска оказывает позитивное влияние на Союзное государство в целом, так как в настоящее время именно вопросы безопасности являются краеугольными для экономического взаимодействия государств. А укрепление Союзного государства — это общий российско-белорусский приоритет. Кстати, Межевич и Зверев в своей работе отметили, что Россия и Белоруссия уже к настоящему времени выстроили эффективную систему взаимодействия. С Российской Федерацией заключено около 35 международных договоров, реализация которых направлена на координацию совместной деятельности в таких областях военной сферы, как ВВС и ПВО, решение вопросов военно-технического сотрудничества, выполнение обязательств в областях контроля над вооружениями, военная разведка, совместное использование объектов военной инфраструктуры, обеспечение региональной безопасности, создание объединенных систем РГВ (С), в том числе системы информационного обеспечения военного сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации и Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Так что в Союзном государстве полагаются на концепт единой и неделимой безопасности.