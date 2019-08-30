Москва, 30 августа. Могила российского певца Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище в Москве стала местом, у которого замирают его поклонники.

В пятницу, 30 августа, исполнился ровно год со смерти легенды советской и российской эстрады. Могила певца находится недалеко от центрального входа, в иудейской части, почти в конце 39-го участка на Востряковском кладбище Москвы. Его похоронили рядом с могилой матери.

Как пишет издание Nation News, на Востряковском кладбище посетители есть всегда, даже в будние дни. Как уточнили журналисты, если обычно незнакомые с умершими люди проходят мимо могил, то к месту захоронения Иосифа Кобзона это не относится. Посетители Востряковского кладбища в Москве замирают у могилы Кобзона. Увидевшие его могилу люди останавливаются у оградки на минуту-две. Как объяснила одна из посетительниц кладбища, которая приехала навестить могилу матери, год назад на месте мрамора на могиле Кобзона был только холмик, но сейчас это «произведение искусства».

Она подчеркнула, что, каждый раз, приезжая на могилу матери, идет к могиле Кобзона, чтобы почтить его память, поскольку это был «прекрасный человек», который «многим помог и сделал много добра».

Ранее Народная артистка СССР Эдита Пьеха поделилась воспоминаниями об ушедшем Иосифе Кобзоне. По ее словам, в памяти людей навсегда останутся его песни. Пьеха рассказала, что композиторы всегда доверяли Кобзону только лучшие свои произведения.

«Потому что Иосиф был «всеядным» — в том смысле, что ему были доступны любые жанры. Он умел перевоплощаться под ту песню, которую исполнял», — сказала Эдита Пьеха.

Она отметила, что Иосиф Кобзон несколько раз объехал Россию с концертами.

«Он был необыкновенного размаха человек. Он все успевал и никогда не уставал», — рассказала Пьеха.

Артистка также вспомнила, что об ее коллеге ходила шутливая поговорка: «легче остановить бегущего бизона, чем поющего Кобзона».

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81 году жизни. Во время захвата заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году Кобзон был первым, кто вступил в переговоры с бандитами.