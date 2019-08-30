У Числова не осталось денег на собственные похороны

Москва, 30 августа. Скончавшийся накануне актер Александр Числов в последние дни своей жизни практически не вставал с кровати. Об этом рассказал друг артиста Денис Сердюков, который последние 15 лет снимал комнату у своего товарища.

«День лежит, два лежит, через неделю я понял, что ситуация критическая. Поехал в Гильдию актеров, говорю: «Давайте что-то делать». Предложили отправить его в госпиталь, но Саша был уже лежачим пациентом, ему требовалась специализированная медпомощь», — рассказал он KP.ru.

Сердюков также отметил, что перед смертью Числов превратился в настоящего параноика и никого не подпускал к себе, опасаясь быть отравленным. Он боялся, что друзья, которые о нем заботились, «подсыпят ему порошок в еду», а племянница Светлана отберет квартиру в Москве. Хотя Числов собственноручно шесть лет назад составил дарственную, переписав на нее квартиру.

Несмотря на то, что актер снимался во множестве сериалов, большим достатком он никогда не обладал. Получаемых гонораров хватало только на повседневные расходы. По словам Сердюкова, у его друга осталась лишь старенькая мама, поэтому денег на погребение нет.

Он выразил надежду на то, что Гильдия актеров поможет с местом на кладбище, а журналисты — со сбором средств. Сам Числов, как утверждает Сердюков, хотел, чтобы его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище — рядом с могилой его тети.

Напомним, что Числов скончался 29 августа после обострения пневмонии легких. Друзья актера сообщают, что у него были проблемы с психикой на фоне злоупотребления алкоголем. Числов снимался во множестве фильмов и сериалах, но ему преимущественно доставались второстепенные роли. В частности, он появлялся в «Глухаре», «Интернах», «Участке», а также в фильме «Легенда №17».