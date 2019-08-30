Политолог объяснил, чем для украинских депутатов обернется отмена неприкосновенности

Решение Верховной рады об отмене неприкосновенности для депутатов можно назвать популистской мерой президента Украины Владимира Зеленского. Она будет направлена против депутатов, которые находятся в оппозиции к украинскому лидеру. Такое мнение высказал главный редактор интернет-издания Politrussia.ru, политический аналитик Руслан Осташко.

Депутаты Верховной рады приняли проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о поправках в статью 80 Конституции Украины. Документ отменяет положение, согласно которому члены Верховной рады не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности. Однако депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте. Исключением станет только ответственность за оскорбления или клевету.

Сообщается, что за такое решение проголосовали 363 депутата, против — 0, один человек воздержался, еще 29 парламентариев не голосовали.

Этот законопроект является популистской мерой Зеленского, которая очень нравится обществу, но не имеет отношения к правящей коалиции, а именно к партии «Слуга народа».

«Легко отменять неприкосновенность, когда тебе подчиняется большинство в Верховной раде, и ты можешь принимать любые законы. К тому же тебе еще подчиняется министерство внутренних дел. Мы помним, кого Зеленский просил утвердить на должность министра МВД. Поэтому данная тема с отменой неприкосновенности касается тех депутатов, которые находятся в оппозиции. Теперь каждый из них сто раз подумает, прежде чем что-то громкое сказать, и не дай бог найти какой-нибудь компромат на Зеленского», — заявил Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Законодательная инициатива была поддержана депутатами Рады, которые понимают, что против них данная поправка по отмене неприкосновенности применяться не будет, отмечает политический аналитик.

«Это фракция партии «Слуга народа». Поэтому это можно назвать лишь популизмом и затягиванием гаек по отношению к оппозиционным депутатам», — добавил эксперт.

Осташко рассказал, что будет с экс-президентом Украины Петром Порошенко, который является не только депутатом украинского парламента, но и фигурантом многих уголовных дел.

«Ситуация с Порошенко будет отдаленно напоминать ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. Его будут постоянно запугивать, оказывать на него давление, будут применяться попытки заставить его покинуть страну, но реальных посадок не будет. У Порошенко достаточно большой ресурс влияния со стороны западных покровителей», — сообщил собеседник ФАН.

Рада IX созыва была избрана в ходе внеочередных выборов 21 июля. Большинство мест взяла партия «Слуга народа», в которую входит президент Владимир Зеленский. За ней идут «Оппозиционная платформа», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос», «Оппозиционный блок», «Свобода» и «Самопомощь».

На заседании в четверг Рада поддержала кандидатуры на должности членов кабинета министров, предложенные назначенным премьером Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции.

В начале недели представитель Зеленского в украинском парламенте Руслан Стефанчук анонсировал, что конституцию страны ожидают многочисленные изменения. Среди них значатся сокращение количества депутатов в Верховной раде и отмена депутатской неприкосновенности. Также Стефанчук подчеркнул, что партия «Слуга народа» предлагает закрепить в конституции ответственность за так называемое «кнопкодавство», когда депутат голосует за отсутствующих коллег.