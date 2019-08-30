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Правозащитник подтвердил вывоз Сенцова и украинских моряков из «Лефортово»

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Правозащитник подтвердил вывоз Сенцова и украинских моряков из «Лефортово»

Президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов в разговоре с Федеральным агентством новостей подтвердил, что Олег Сенцов и украинские моряки вывезены из СИЗО федерального подчинения «Лефортово».

«Обмен состоялся, — заявил правозащитник. — Что касается Сенцова и украинских моряков, то они стопроцентно отправлены домой. Обмен давно готовился по дипломатическим каналам, за неделю до этого события морякам запретили общаться с членами ОНК».

Правозащитник подтвердил вывоз Сенцова и украинских моряков из «Лефортово»

Напомним, факт свершившегося обмена заключенными между Россией и Украиной обсуждают из-за публикации депутата Верховной рады Украины Анны Исламовой, которую поддержал и генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. В сообщении говорится о том, что «обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». Информация пока не подтверждена официально ни российской, ни украинской стороной.

Пресс-секретарь СБУ заявил, что переговорный процесс по обмену заключенными продолжается. В офисе президента Зеленского также опровергли слухи о завершении обмена. Адвокат россиян Валентин Рыбин опубликовал у себя видеозапись, где сказал, что «никто никуда не летит и все граждане РФ и Украины, которые будут участвовать в обмене, пока находятся кто в пункте сбора, кто — в местах предварительного заключения».

Тем не менее, по информации Александра Ионова, который вместе с другими членами ОНК следил за состоянием украинских моряков и Олега Сенцова в «Лефортово», именно эти граждане Украины уже вывезены из России. По его данным, освобожден также сообщник Сенцова, еще один фигурант того же дела.

Правозащитник подтвердил вывоз Сенцова и украинских моряков из «Лефортово»

Что касается освобождения россиян, то пока стало известно только об освобождении из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского.

«Кто может вернуться вместе с ним в Россию — нет даже мнения и предположения», — прокомментировал Ионов.

По его словам, обмены должны состояться одновременно, не по количеству заключенных, а по количеству эпизодов — по примеру истории Надежды Савченко.

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