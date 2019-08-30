Правозащитник подтвердил вывоз Сенцова и украинских моряков из «Лефортово»

Президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов в разговоре с Федеральным агентством новостей подтвердил, что Олег Сенцов и украинские моряки вывезены из СИЗО федерального подчинения «Лефортово».

«Обмен состоялся, — заявил правозащитник. — Что касается Сенцова и украинских моряков, то они стопроцентно отправлены домой. Обмен давно готовился по дипломатическим каналам, за неделю до этого события морякам запретили общаться с членами ОНК».

Напомним, факт свершившегося обмена заключенными между Россией и Украиной обсуждают из-за публикации депутата Верховной рады Украины Анны Исламовой, которую поддержал и генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. В сообщении говорится о том, что «обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». Информация пока не подтверждена официально ни российской, ни украинской стороной.

Пресс-секретарь СБУ заявил, что переговорный процесс по обмену заключенными продолжается. В офисе президента Зеленского также опровергли слухи о завершении обмена. Адвокат россиян Валентин Рыбин опубликовал у себя видеозапись, где сказал, что «никто никуда не летит и все граждане РФ и Украины, которые будут участвовать в обмене, пока находятся кто в пункте сбора, кто — в местах предварительного заключения».

Тем не менее, по информации Александра Ионова, который вместе с другими членами ОНК следил за состоянием украинских моряков и Олега Сенцова в «Лефортово», именно эти граждане Украины уже вывезены из России. По его данным, освобожден также сообщник Сенцова, еще один фигурант того же дела.

Что касается освобождения россиян, то пока стало известно только об освобождении из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского.

«Кто может вернуться вместе с ним в Россию — нет даже мнения и предположения», — прокомментировал Ионов.

По его словам, обмены должны состояться одновременно, не по количеству заключенных, а по количеству эпизодов — по примеру истории Надежды Савченко.