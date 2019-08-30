Адвокат заявил, что Вышинскому не вернули паспорт после освобождения

Москва, 30 августа. Главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому не вернули паспорт после освобождения из-под стражи. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Он отметил, что защита Вышинского будет требовать возвращения документов их обладателю.

«Будем обращаться, чтобы вернули. Он же должен пользоваться своими процессуальными правами как гражданин», — сказал Андрей Доманский в комментарии РИА Новости.

Доманский также рассказал, что журналист находится на Украине и своей позиции относительно того, что не планирует принимать участие в обмене заключенными с РФ, не менял.

«Кирилл находится в Украине… Своей позиции по обмену, которую он озвучивал ранее, в том числе в суде, он не менял», — отметил адвокат.

Андрей Доманский также сообщил, что получил пять повесток в Генпрокуратуру Украины на свое имя, передает RT.

28 августа Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Главред РИА Новости Украина провел под арестом более 400 дней. Напомним, журналиста задержали весной 2018 года в Киеве. Его обвиняют в государственной измене и поддержке республик Донбасса.

Утром 30 августа стало известно, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в пятницу не состоится. Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила, что подготовка к обмену идет в плановом порядке. Кирилл Вышинский заявлял, что не согласен на включение его в список лиц на обмен, поскольку считает себя невиновным. Появление своего имени в этом списке он расценивает как автоматическое признание вины за преступление, которое он не совершал.