Брюссель, 30 августа. Сирийские курды схватили одного из самых известных боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) — гражданина Бельгии Ануара Хаддуши. Об этом сообщило издание De Morgen.

Бельгиец также известен под именем Абу Сулейман аль-Бельгики и прозвищем Палач из Ракки: его подозревают в убийстве свыше сотни жителей этого сирийского города.

«В настоящее время он содержится в тюрьме «Сирийских демократических сил» после того, как был арестован вместе со своей женой Жюли Маес», — пишет De Morgen.

Федеральная прокуратура Бельгии также подозревает, что Хаддуши финансировал теракты в Париже и Брюсселе. Изданию не удалось выяснить, где именно пройдет суд над террористом: в Сирии, Бельгии или Франции.

Как ранее стало известно спецкорреспонденту Федерального агентства новостей, американские спецслужбы привлекают бывших боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ), содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах, для участия в диверсионно-террористических действиях против Сирийской арабской армии (САА). Террористы проходят подготовку на военных американских военных базах и перебрасываются в Белую пустыню через зону Ат-Танфа. Основная задача этих бандформирований — дестабилизировать обстановку в центральных и южных районах Сирии.

Отметим, что США также поставляют курдам вооружение. Курдские боевики поддерживают режим американской оккупации на востоке Сирии, где находятся основные запасы нефти. Поддерживаемые США, курды безнаказанно грабят и убивают жителей Заевфратья и силой принуждают сирийцев вступать в их ряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.