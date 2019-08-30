Роскачество объяснило, опасны ли пищевые добавки в винах

Москва, 30 августа. Использование пищевых добавок при производстве вина зачастую обусловлено историческими традициями. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Он рассказал, что сульфит, который также называется сернистый ангидрид, представляет собой пищевую добавку, использование которой регламентировано ГОСТ 2918.

«Сульфитирование позволяет защитить вино в бутылке во время хранения и транспортировки», — заметил Лоевский.

По его словам, сульфиты используют и в других отраслях пищевой промышленности. В частности, в сухофруктах их содержание в десятки раз превышает предельные значения, допустимые для виноделия.

«В вине после брожения могут оставаться микроорганизмы, избавиться от которых можно, нагрев вино до высокой температуры. Однако в этом случае вино приобретает уваренные тона, теряет свежесть и тонкий фруктовый аромат. Другой вариант — использование диоксида серы», — пояснил собеседник РИА Новости.

Как рассказал эксперт, сера в бутилированном вине может находиться в свободном и связанном состоянии. Он заметил, что свободная сера скапливается в пространстве между вином и пробкой и защищает продукт от порчи.

«Она улетучивается в течение пары минут после открытия бутылки. Связанная сера растворена в вине. Обычно это минимальные количества, строго регламентированные законодательством», — подчеркнул Лоевский.

Ранее он рассказал, что цена вина не является показателем его качества. Лоевский сообщил, что Роскачество подготовило «Винный гид России», в который вошли более 150 наименований качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей.