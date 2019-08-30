Украина, США и Польша хотят ударить по «Северному потоку — 2»

Трехстороннее соглашение Украины, США и Польши по безопасности поставок газа — это попытка ударить по «Северному потоку — 2». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Новое соглашение

Польша, Соединенные Штаты и Украина подпишут в Варшаве соглашение о безопасности поставок газа. Об этом сообщает бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

«Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк», — информировали польские власти.

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.

Геополитический пиар-проект

Как считает Максим Жаров, США, Польша и Украина накануне запуска «Северного потока — 2» пытаются создать альтернативную этому газопроводу газотранспортную систему, наполненную дорогим американским СПГ.

«Это важный геополитический пиар-проект американцев в Европе, призванный оттенить запуск «Северного потока — 2», приуменьшить его значение на европейском газовом рынке. Именно для пиар-эффекта и заключаются всякие трехсторонние соглашения о «безопасности» поставок американского СПГ между США, Польшей и Украиной», — пояснил Максим Жаров.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик выразил мнение, что со стороны администрации США подобная мера выглядит разумной. Во-первых, такое тройственное соглашение защищает американские инвестиции и интересы американских налогоплательщиков. Потому, что система двойного контроля со стороны США и Польши не даст возможность украинцам разворовать в очередной раз средства, выделяемые из бюджета США на этот проект, и отнять вложения со стороны американских корпораций и инвесторов.

«Во-вторых, украинская власть в газовом вопросе крепко-накрепко привязывается к стратегическим интересам США, а там, где газ, там и большая политика. В-третьих, администрация США усиливает свое влияние на Польшу, делая ее руководство неким «промежуточным смотрящим» за поведением украинцев. И, скорее всего, не только в газовых делах. Учитывая крайне негативное отношение польского общества и польского правительства к бандеровщине и нынешней украинской политике, участие Польши в данном соглашении снижает коррупционные риски со стороны весьма вероятного украинского воровства. Это в свою очередь весьма лестно для националистически настроенных категорий польских граждан», — добавил Владимир Соловейчик.

Кроме того, заметил эксперт, сама Польша все более закрепляется в орбите американской внешней политики и экономики. Это позволяет администрации президента США Дональда Трампа использовать эту страну в своем конкурентном противостоянии брюссельскими евробюрократами, в частности, Германии, которая является наиболее влиятельным и сильным государством — членом Евросоюза.

«Негативное отношение стоящих ныне у руля в Польше правоконсервативных и клерикальных политиков к Германии и немцам общеизвестно. Администрация Трампа получает дополнительные возможности и далее переводить это негативное отношение в конкретно-политическую плоскость», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт также согласился, что данное соглашение направлено и против интересов российских экспортеров газа, поскольку призвано оттеснить ОАО «Газпром» от польских и украинских рынков. А если вспомнить, что немалое числа акций ОАО «Газпром» находится в собственности немецких юридических лиц, то это опять же — и удар по германским интересам.

Ранее в Австрии заявили, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» положит конец «украинской монополии» в вопросах транзита газа.