Война посреди говна: как оппозиция превратила выборы в Москве в цирк

Выборы в Московскую городскую Думу стараниями оппозиции превратились в одну большую провокацию. С помощью использования политических технологий родом из 90-х годов «команда Навального» и сочувствующие им надеются делегитимизировать выборный процесс.

Из-за низкого рейтинга поддержки среди избирателей, предвыборная кампания «независимых кандидатов» не могла не провалиться. Безусловно, лидеры протеста это понимали и потому прибегли к проверенным «черным» пиар-технологиям. В ход пустили заказные материалы на политических оппонентов, «мертвые души» в подписных листах, провокации на митингах, вранье и даже обливание фекалиями.

Странные методы агитации Любови Соболь

Любовь Соболь — кандидат в МГД от команды Алексея Навального — одной из первых поняла, что получить место в Мосгордуме честным путем не получится: ее точки сбора подписей и агитационные кубы среди москвичей популярностью не пользовались. Тогда она решила привлечь к ним внимание оригинальным способом: сторонники Соболь облили кубы фекалиями и обвинили в этом лично мэра Москвы Сергея Собянина.

Позже, после того как Любовь Эдуардовне отказали в регистрации на выборах из-за многочисленных фальсификаций при сборе подписей, она подумала, что трюк с фекалиями можно повторить еще раз: на днях оппозиционер сообщила, что неизвестные напали на нее и облили странной дурно пахнущей жидкостью. Однако провокация не удалась: пользователи социальных сетей быстро распознали обман и предложили Соболь использовать более традиционные методы политической рекламы.

Подписные листы и «мертвые души»

«Нестандартными» методами агитации оппозиционеры не ограничились: к более привычным политическим технологиями прибегли достаточно быстро. В середине лета сотрудники МВД обнаружили в Басманном районе Москвы квартиру, где нашли агитационные материалы в поддержку кандидатов, выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией, а также множество подписных листов, которые «волонтеры» штаба Навального заполняли вручную. На вопросы сотрудников правоохранительных органов, «волонтеры отвечать отказались. Тем не менее заполнение непонятных документов называли «работой», за которую полагается зарплата.

В июле, после того как Яшин, Соболь, Жданов и прочие кандидаты от ФБК подали подписи, якобы собранные на улице у простых москвичей в избирком, наконец, стало понятно, чем занимались «волонтеры» в той квартире: избирательная комиссия обнаружила сотни подделанных подписей, поставленных в поддержку «независимых» кандидатов уже умершими людьми.

Видимо, «команде Навального» удалось незаконным путем получить доступ к базам данных МВД, откуда «навальнисты» украли личные данные избирателей. Волонтеры в квартире как раз занимались переписыванием этих данных на подписные листы.

«Слежка» и прочие мелкие провокации

Запомнился период агитации и прочими неприятностями. Например, на митинге в поддержку независимых кандидатов во время выступления Константина Янкаускаса женщина-провокатор обнажила грудь, продемонстрировав всем собравшимся надпись «дам Янкаускасу» и скандирующая «Допускай». Почему оппозиция прибегает к подобным способам привлечения внимания — неясно.

Также на выборах в Мосгордуму рекордное количество кандидатов заявили о ведущейся за ними слежке, которую якобы организовал опять же лично московский градоначальник Собянин. Как оказалось, оппозиционеры нанимали следящих за ними самостоятельно. Вот, например, слева фотография юноши, которого Соболь в социальных сетях называла нанятым провокатором. Справа он же позирует с плакатом в поддержку Любови Эдуардовны. На обеих фотографиях — Марк Мельник, волонтер штаба Соболь. Любовь поочередного выдает его то за сторонника, то за «шпиона на зарплате».

Участившиеся сообщения о провокациях, которые распространяет оппозиция — не что иное, как попытка сорвать выборы в МГД. Ведь провал «независимых кандидатов» на выборах уже очевиден всем.