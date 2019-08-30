Организаторам незаконных митингов в Москве плевать на людей, заявила Поклонская

Москва, 30 августа. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в России действительно есть множество проблем, вроде коррупции или несправедливости, однако митингами их не решить.

В качестве примера она привела Украину, где недобросовестные политические силы попросту использовали недовольство населения в своих целях, выведя митингующих на Майдан, как овец на заклание.

«Но вопрос в том, что революционным ораторам наплевать на проблемы людей и на страну в целом, они всего лишь винтики в руках мировых комбинаторов», — пояснила Поклонская РИА Новости.

Напомним, что в начале месяца Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму ряд кандидатов, допустивших нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

С тех пор либералы практически каждую неделю проводят согласованные и несогласованные митинги, организованные блогером Алексеем Навальным и его сторонниками.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет лишения свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.