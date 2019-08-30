Депутат Сейма Латвии назвал уличные акции в Москве частью плана по ослаблению России

Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс в интервью Федеральному агентству новостей назвал последние акции оппозиции в России срежиссированными на Западе.

— В России не прекращаются попытки раскачать ситуацию, проходят несанкционированные митинги. Что вы думаете по этому поводу?

— 50 тысяч на 11 миллионов жителей Москвы — это мало или много? Если в Латвии, в Риге, на митинг соберется где-то 5-10 тысяч — это много. А что такое 50 тысяч для Москвы при населении 11 миллионов? Это совершенно другой вопрос. Но я как-то, когда начались эти события в российской столице, сложил картинки — Гонконг, Париж, Москва... И там только лица менялись, а постановка была одна и та же. То есть чувствуется опытная режиссерская рука. И если мы посмотрим: «арабская весна» в Северной Африке, события на Ближнем Востоке, события на Украине, в Грузии по смене политического строя, как кто приходил к власти — сценарии написаны одинаково. Исполнители немного другие, но принципиально ничего там не меняется. И в России очень многие забыли, в каких условиях Владимир Владимирович Путин пришел к власти, какие долги были. Я уже не говорю по поводу государственной задолженности, которая на сегодняшний день, насколько понимаю, полностью погашена. Давайте вспомним, как в России получали пенсии или, точнее, не получали, как не получали зарплату, — это все почему-то забыли.

А основная цель у всех этих событий — началось-то все еще с Чечни, Северного Кавказа, Грузии, Украины — это попытка ослабить и раздербанить Россию. Давайте вспомним выступление бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт перед крупнейшими бизнесменами США, если память не изменяет, в 2010 году, где она говорила следующее, могу ошибиться в точности фразы, что «65% полезных ископаемых находится на территории России, это несправедливо и эту несправедливость мы должны устранить».

Я думаю, что любой человек, который дружит с головой, понимает причины и следствия, ведь вы не назовете ни одну войну, и сегодняшние события — тому подтверждение, которая проводилась из-за каких-то идеологических разногласий. В том числе не сможете назвать ни одну религиозную войну, где за основу не была бы взята именно экономика. Главное — это расширение влияния, а идеологией или религией, как всегда, только прикрывались.