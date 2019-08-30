Обманутые украинскими политиками журналисты ждут в аэропорту обмена заключенными с Россией

Киев, 30 августа. Украинские журналисты приехали в киевский аэропорт «Жуляны», поверив в фейк о том, что обмен осужденными между Киевой и Москвой состоялся.

В погоне за сенсацией украинские журналисты оперативно прибыли в киевский аэропорт, даже не проверив информацию. Любопытно, что источником фейка, на который повелась пресса, стали сами украинские политики. Новый генпрокурор страны Руслан Рябошапка стал участником «сломанного телефона» и практически объявил на своей странице о том, что обмен осужденными между РФ и Украиной состоялся.

Однако приехав в аэропорт Киева, журналисты не обнаружили ничего, что говорило бы о прибытии украинцев на родину. Обманутые и дезориентированные корреспонденты пытаются оправдать сделанные ранее на скорую руку громкие заявления. Информацию им не подтверждают ни в офисе президента Украины, ни российская сторона.

«Один из адвокатов наших моряков Айдар Азматов подтвердил информацию, что украинских моряков увезли из СИЗО и готовят к отправке на Украину. А адвокат россиян Валентин Рыбин говорит о том, что самолеты с пленниками пока не отправились ни с нашей, ни с российской стороны, — рассказывает украинская журналистка в прямом эфире. — Поэтому все, что остается и нам, журналистам, и родственникам наших пленников — это ждать, надеяться, что обмен успешно состоится, и постоянно проверять новую информацию об этом».

Она уточнила, что в офисе президента Украины прессе заявили, что в переговорах возникли некоторые нюансы.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев опубликовал на своей странице в Twitter пост о том, что в пятницу может произойти обмен осужденными между Украиной и РФ. Популярные телеграм-каналы «База» и «Незыгарь» в свою очередь выпустили информацию о якобы самолете и автозаках в российском аэропорту «Остафьево».

Суммируя данные, украинское издание «Апостроф» внезапно заявило об обмене, как уже о нечто происходящем здесь и сейчас. Сотрудница Верховной рады Анна Исламова в свою очередь, ссылаясь на материал СМИ, заявлила об обмене, как уже состоявшемся событии. Ее домыслы репостнул на свою странице в Facebook генпрокурор Украины, что окончательно сбило с толку все украинские СМИ.