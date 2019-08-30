Россия рассчитывает на адекватную позицию нового кабмина Украины, заявил источник

Москва, 30 августа. Москва рассчитывает на адекватную и конструктивную позицию нового правительства Украины, в том числе и по отношению к России. Об этом заявил дипломатический источник.

«Надеемся, что новые лица, назначенные на различные высокие государственные должности на Украине, будут в отличие от своих предшественников действовать более адекватно и прагматично, в том числе в отношениях с Россией», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее Верховная рада нового созыва сформировала состав правительства. На должность премьер-министра Украины была утверждена кандидатура Алексея Гончарука. За утверждение новых членов кабмина, кандидатуры которых предложил Гончарук, проголосовал 281 парламентарий. В их число вошли представители партий «Слуга Народа» и «За будущее», а также внефракционные депутаты. Другие политические силы, представленные в Раде девятого созыва, голосовать за новый состав кабмина не стали.

С трибуны Верховной рады президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутатам IX созыва парламента необходимо заняться «укреплением национальной безопасности и обороны». Кроме того, добавил он, важно завершить войну в Донбассе и «вернуть Крым». Также Зеленский напомнил о децентрализации власти, привлечении иностранных инвестиций и строительстве «цифрового государства в смартфоне».

Напомним, Крым вошел в состав РФ весной 2014 года. После госпереворота в Киеве на полуострове был проведен референдум. Более 95% избирателей по его итогам проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать регион своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ состоялось в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.