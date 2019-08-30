Источник сообщил о начале переговоров о выкупе россиян, похищенных пиратами в Африке

Москва, 30 августа. Переговоры с пиратами о сумме выкупа похищенных у берегов Камеруна моряков с судна «Мармалайта» начались. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от источника в компании-работодателе.

Напомним, грузовое судно, которое принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt, было захвачено пиратами 15 августа. «Мармалайта» следовала под флагом Антигуа и Барбуды. На борту судна находились Николай Ружницкий из Санкт-Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска и Владимир Слепченко из Владивостока. В пресс-службе МИД Украины проинформировали, что пираты захватили одного гражданина страны.