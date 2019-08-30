Военный эксперт объяснил, зачем Шойгу выпустил «Калибры» в Черном море

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые в Черном море выполнил стрельбу из ракетного комплекса «Калибр». Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, почему министр обороны Сергей Шойгу приказал проверить точность «Калибров» именно на черноморском полигоне.

Ракетные стрельбы из высокоточного оружия были произведены в ходе командно-штабных учений Южного военного округа в акватории Черного моря. «Вышний Волочек» с расстояния 40 морских миль поразил цель, в качестве которой выступил большой щит-мишень, имитирующий судно противника, а беспилотные летательные аппараты зафиксировали ее успешное поражение, уточнили в пресс-службе Минобороны России.

Как напомнил Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин, «Калибры» уже выпускались российскими военными кораблями из Каспийского и Средиземного морей по позициям террористов в Сирии.

«А в Черном море «Калибры» были выпущены впервые, но планово. Дальность — небольшая, около 70 км, потому что не было задачи продемонстрировать, как далеко могут лететь эти крылатые ракеты. Была задача — подтвердить точность этого грозного вооружения и проверить умение экипажа с ним обращаться», — отметил капитан первого ранга запаса.

Дандыкин считает, что состоявшиеся ракетные стрельбы в Черном море связаны не только с тем, что в ближайшее время Черноморский флот пополнится новыми малыми ракетными кораблями, главным ударным оружием которых являются «Калибры».

«В последнее время стало очень много визитеров в Черное море. И вот эти военные учения Украины и НАТО Sea Breeze—2019, в которых участвовали не только американские, британские, французские корабли, но и какие-то совсем уже экзотические. Конечно, их пребывание в черноморской акватории ограничено 21 днями. Но Черное море — небольшое по размерам, а потому присутствие в нем множества судов разных стран, многие из которых негативно настроены к РФ, делает его достаточно горячей точкой на политической карте мира. Поэтому глава Минобороны России Сергей Шойгу и показывает, что наш Черноморский флот готов ко всему. Это такой сигнал Украине и НАТО. И, что отрадно, демонстрация наших возможностей проходит весьма эффективно», — сказал Василий Дадыкин.

Однако, по мнению военного эксперта, реакция западных партнеров на учебный выпуск «Калибров» в Черном море должна быть сдержанной, потому что это Россия имеет полное право проводить ракетные и другие стрельбы на собственных морских полигонах.