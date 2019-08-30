Сирия освобождает Идлиб из рук террористов «Ан-Нусры»* — город за городом

Сирийская арабская армия достигла новых успехов на юге провинции Идлиб. Под ударами САА террористы из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» были вынуждены отступить из города Ат-Тамана, армия заняла также холм Телль-Саийди-Али, расположенный севернее города.

Прежде чем перейти в наступление, САА удалось успешно отбить атаку террористов в этом районе. Медиаисточники террористов успели распространить видеозаписи с боями на оборонительных рубежах сирийцев, которые выглядят так, будто были брошены войсками в панике. Однако затем военная (и медийная) удача отвернулась от террористов, связанных с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой1» — успешная контратака обезопасила Ат-Таману с севера, вновь выровняв линию обороны после вчерашних успехов армии в районе Хувейн аль-Кабира. Новые контратаки, которые предприняли террористы, которыми управляет штаб («оперативная комната») «Фатх аль-Мубин» — не принесли успеха террористам. «Джихад-мобиль», отправленный против сирийских войск, никак не помог в контратаке. Армии удалось также вечером освободить населенный пункт Ас-Сукейят. Источники сообщают об уничтожении шести танков террористов.

Теперь освобожденный не так давно от террористов город Хан-Шейхун прикрыт с востока, а линия наступления сирийских войск выстроена практически по прямой. Фронт пролегает в нескольких километрах севернее автодороги, соединяющей Калаат аль-Мадик, Кафр-Набуду, Хан-Шейхун и продолжающейся через Ат-Таману до Хувейн аль-Кабира. Следует подчеркнуть, что все эти города были еще недавно мощнейшими оплотами террористов. Свое место во главе наступления, как и раньше, занимают «Силы Тигра» бригадного генерала Сухейля аль-Хасана, переименованные на днях в 25-ю дивизию сил специальных операций.

Напомним, операция Сирийской арабской армии на северо-западе страны, получившая название «Заря в Идлибе», пошла с удвоенной скоростью после того как «Силам Тигра» удалось обойти город Хан-Шейхун и закрыть в «латаминском котле» передовые силы боевиков (и турецкий наблюдательный пункт в районе города Мурек, которые террористы воспринимали как гарантию своей неприкосновенности). Всего за несколько дней террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» потеряли в Идлибе и на севере Хамы больше территории, чем за предыдущие два года.

Источники в Сирии утверждают, что моральный дух террористов в Идлибе подорван, боевики понесли значительные потери, крупная группировка «Джейш аль-Изза» потеряла более половины личного состава, что может повлечь за собой распад бандформирований. Информационный и пропагандистский «эффект домино» в данном случае действует против террористов — если раньше «Ан-Нусре» удавалось компенсировать провалы внезапными успешными контратаками, теперь террористический Идлиб все больше скатывается в панику.

Видимый, ощутимый прогресс САА в Идлибе отражает более крупную текущую картину — не только в политике и войне в Сирии, но и в целом в международных отношениях, считает военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВС России полковник Сергей Хатылев. В беседе с Федеральным агентством новостей Хатылев напомнил о ярко выраженной сезонности, влияющей на политические процессы.

Позитивные, с точки зрения России, сдвиги наметились не только в Сирии.

«Еще фон Клаузевиц определил войну как «продолжение политики другими средствами». Война в Сирии идет уже не первый год — действует накатанная схема, принимаются накатанные решения», — отметил Хатылев.

Военный эксперт напомнил о встрече президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей на днях. Руководители двух государств, чьи военные непосредственно принимают участие в происходящих в Сирии событиях, обсуждали и Идлиб. По общей интонации встречи вполне очевидно, что главам России и Турции удалось прийти к согласию — какой бы грозной ни была риторика правительств и военных ведомств двух стран, выраженная через СМИ.

«Вы помните встречу Путина и Эрдогана, их общение на МАКС-2019. Если вспомнить заявление Трампа, других — Меркель, Макрона и т. д., — дело идет к политической «перегруппировке», ;— уверен собеседник ФАН.

Отметим, вчера Эрдоган по телефону обсудил ситуацию в Идлибе со своими западными партнерами — президентом США Дональдом Трампом и новым британским премьер-министром Борисом Джонсоном. К сожалению, пресс-служба президента Турции не раскрывает детали переговоров — Анкара лишь сообщает, что Трамп и Эрдоган «подтвердили важность защиты мирного населения Идлиба и необходимость не допустить гуманитарного кризиса в регионе». Однако сам факт переговоров — сначала с Путиным, а потом с Трампом и Джонсоном, - говорит сам за себя. Вероятно, что Эрдоган позвонил коллегам по НАТО, чтобы сообщить о договоренностях с Путиным.

«Перед нами возникает перспектива встречи в «нормандском формате», Украина с Россией пытаются решить вопрос с обменом военнопленными и осужденными, пересматриваются американские поставки вооружения на Украину и так далее, и так далее, — некие политические моменты, которые имеют «положительную окраску». По опыту предыдущих лет можно сразу сказать — затевается что-то необыкновенное», — подчеркнул полковник Сергей Хатылев.

Тем временем в Идлибе, по мнению военного эксперта, «обстановка штатная» — происходит то, что было достаточно давно предусмотрено военными РФ и Сирии.

«Успех в Идлибе был подготовлен многими, в том числе нашими ВКС РФ. Я считаю, что работали все равномерно, никаких огромных усилий затрачено не было — за исключением политических, по линии МИД, — поэтому обстановка штатная, однако она предвещает какие-то крупные события. Это мое личное впечатление от обстановки, которая периодически складывалась в минувшие шесть лет», — подытожил Хатылев.

1 Организация запрещена на территории РФ.