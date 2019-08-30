Состоявшуюся в ночь с 29 на 30 августа передачу заключенных с Украины в Россию и из РФ на Украину не стоит воспринимать как некий «добрый знак». Кроме того, не следует забывать и о том, что военнопленные и политзаключенные продолжают оставаться за решеткой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший пленный — журналист и ополченец, выходец из Херсона Юрий Ковальчук. В родном городе его фотографии висят на билбордах с надписью «Он хочет принести войну в ваш город».

Юрий провел в заключении около полугода, подвергаясь пыткам и издевательствам. В частности, его били по голове мебелью, выбили зубы, сломали ребра. Ковальчук обрел свободу в результате обмена 27 декабря 2017 года и теперь живет в Луганской Народной Республике.

«Республики Донбасса остались в стороне от этого праздника жизни. Предусмотренный минскими договоренностями обмен «всех на всех» откладывается, а последний масштабный обмен произошел в декабре 2017 года, — констатировал он. — То есть не стоит тут путать: военнопленные и политзаключенные продолжат сидеть, а домой поехали исключительно россияне и такие счастливчики, как Кирилл Вышинский. Если поехал...»

По мнению собеседника ФАН, обменивать журналиста на террориста можно лишь при том условии, что Олег Сенцов — такой же террорист, как и «режиссер».

«То есть если он просто проукраинский дурак, который что-то там мастерил дома, тогда это равный обмен, — полагает Ковальчук. — Но если от его действий на самом деле могли пострадать люди, то подобные обмены — опасная практика. В таком случае Киев начнет направо и налево хватать россиян, чтобы потом их обменивать на своих террористов. С жителями Донбасса Киев так поступает с 2014 года».

Бывший пленный с большой тревогой оценивает ситуацию, связанную с судьбой людей, по той или иной причине приезжающих с паспортами РФ на территорию, пока контролируемую Киевом.

«В ближайшие годы россиянам пересекать границу Украины не стоило бы, — уверен он. — Процессы, которые там протекают, не дают оснований чувствовать себя в безопасности. Равно как и обмен заключенными между РФ и Украиной не дает никаких оснований говорить о потеплении отношений или повышении договороспособности Киева. Украина — разлагающийся организм. Сколько его ни тыкай палкой, пытаясь добиться нужной РФ реакции, он от этого не станет менее мертвым или менее токсичным».

По мнению Ковальчука, то, что происходит, уже не остановить ни Владимиру Зеленскому, который и себе-то не вполне хозяин, ни кому-либо другому.

«Поэтому по-хорошему стоило бы эвакуировать оттуда все вменяемое население, обеспечить безопасность на линии разграничения в Донбассе и отправить Украину на карантин лет на пятнадцать-двадцать. Весьма и весьма сомневаюсь в миролюбии и здравомыслии украинских политиков. Так что, если они сделают что-то разумное, отнеситесь к этому как к статистической погрешности или случайности», — подытожил он.

Напомним, как сообщила ФАН омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева, этой ночью Россия и Украина осуществили взаимную передачу заключенных.