Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Побывавший в украинском плену журналист оценил последствия обмена заключенными

658
0 Оставить комментарий

Побывавший в украинском плену журналист оценил последствия обмена заключенными

Состоявшуюся в ночь с 29 на 30 августа передачу заключенных с Украины в Россию и из РФ на Украину не стоит воспринимать как некий «добрый знак». Кроме того, не следует забывать и о том, что военнопленные и политзаключенные продолжают оставаться за решеткой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший пленный — журналист и ополченец, выходец из Херсона Юрий Ковальчук. В родном городе его фотографии висят на билбордах с надписью «Он хочет принести войну в ваш город».

Юрий провел в заключении около полугода, подвергаясь пыткам и издевательствам. В частности, его били по голове мебелью, выбили зубы, сломали ребра. Ковальчук обрел свободу в результате обмена 27 декабря 2017 года и теперь живет в Луганской Народной Республике.

«Республики Донбасса остались в стороне от этого праздника жизни. Предусмотренный минскими договоренностями обмен «всех на всех» откладывается, а последний масштабный обмен произошел в декабре 2017 года, — констатировал он. — То есть не стоит тут путать: военнопленные и политзаключенные продолжат сидеть, а домой поехали исключительно россияне и такие счастливчики, как Кирилл Вышинский. Если поехал...» 

Побывавший в украинском плену журналист оценил последствия обмена заключенными

По мнению собеседника ФАН, обменивать журналиста на террориста можно лишь при том условии, что Олег Сенцов — такой же террорист, как и «режиссер».

«То есть если он просто проукраинский дурак, который что-то там мастерил дома, тогда это равный обмен, — полагает Ковальчук. — Но если от его действий на самом деле могли пострадать люди, то подобные обмены — опасная практика. В таком случае Киев начнет направо и налево хватать россиян, чтобы потом их обменивать на своих террористов. С жителями Донбасса Киев так поступает с 2014 года».

Бывший пленный с большой тревогой оценивает ситуацию, связанную с судьбой людей, по той или иной причине приезжающих с паспортами РФ на территорию, пока контролируемую Киевом.

«В ближайшие годы россиянам пересекать границу Украины не стоило бы, — уверен он. — Процессы, которые там протекают, не дают оснований чувствовать себя в безопасности. Равно как и обмен заключенными между РФ и Украиной не дает никаких оснований говорить о потеплении отношений или повышении договороспособности Киева. Украина — разлагающийся организм. Сколько его ни тыкай палкой, пытаясь добиться нужной РФ реакции, он от этого не станет менее мертвым или менее токсичным». 

Побывавший в украинском плену журналист оценил последствия обмена заключенными

По мнению Ковальчука, то, что происходит, уже не остановить ни Владимиру Зеленскому, который и себе-то не вполне хозяин, ни кому-либо другому.

«Поэтому по-хорошему стоило бы эвакуировать оттуда все вменяемое население, обеспечить безопасность на линии разграничения в Донбассе и отправить Украину на карантин лет на пятнадцать-двадцать. Весьма и весьма сомневаюсь в миролюбии и здравомыслии украинских политиков. Так что, если они сделают что-то разумное, отнеситесь к этому как к статистической погрешности или случайности», — подытожил он.

Напомним, как сообщила ФАН омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева, этой ночью Россия и Украина осуществили взаимную передачу заключенных.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров