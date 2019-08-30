Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Москва, 30 августа. С 1 сентября в России вступают в силу новые законы, которые внесут изменения в жизнь автовладельцев, родителей, школьников, театралов, владельцев беспилотников и других россиян.

Одно из нововведений сентября будет актуально для владельцев беспилотников. Теперь все дроны весом более 250 граммов нужно будет регистрировать. Для этого россиянину будет отведен срок до 10 дней. На иностранцев, которые временно привезли БПЛА в Россию, этот закон не распространяется.

Пенсия проработавших в сельском хозяйстве минимум 30 лет пенсионеров будет увеличена на 25%. Фиксированная плата на данный момент составляет 5334 рубля. Также правительство постановило увеличить пенсии работающих пенсионеров. Размер прибавки определят страховые взносы, которые были уплачены работодателем за прошлый год.

С первого дня осени водители смогут оформлять мелкие аварии по европротоколу через портал госуслуг. Уточняется, что для этого у человека должна быть электронная подпись и приложение «Помощник ОСАГО» на смартфоне. Кроме того, штраф за отсутствие полиса ОСАГО возрастет до 800 рублей в некоторых случаях. Увеличится и размер штрафа за непройденный вовремя техосмотр — 2 тысячи рублей.

Изменения ждут и любителей культурной жизни. С 1 сентября вступает в силу закон по борьбе с перекупщиками. Билеты в театры, музеи, на выставки и концерты будут продавать сами организаторы мероприятия или посредники, которые заключили с ними договор. Наценка посредника не должна превышать 10%, если стороны не договорились о каких-либо особых условиях.

С 1 сентября вступает в силу закон «О воинской обязанности и военной службе», по которому получившие освобождение от службы в армии мужчины смогут при желании все-таки отправиться в войска.

Этой осенью детские садики переходят на электронный документооборот. Теперь родителям не нужно будет приносить справки из поликлиники, если их ребенок не живет в зоне эпидемии.

В новом учебном году в школах начнут преподавать шахматы, а курс астрономии в старших классах станет обязательным. В качестве пилотного проекта в некоторых регионах будут запущены уроки психологии, на которых будет затронута тема сексуального воспитания.

С 1 сентября в населенных пунктах, где нет нотариуса, его работу сможет выполнять глава администрации. Исключения составят завещания или доверенности на распоряжение недвижимостью.