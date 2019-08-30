Сирия новости 30 августа 12.30: САА ликвидирует боевиков в Хаме, покушение на мэра в Дамаске

Сирия, 30 августа. САА ликвидирует боевиков на севере провинции Хама. В Дамаске взорван в своем автомобиле мэр города Катсая. В провинции Алеппо продолжаются столкновения между протурецкими и курдскими боевиками с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атакует опорные пункты радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили попытку контратаки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и в Хаме оттесняют радикалов у города Хорш-аль-Киркат.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из миномета позиции правительнных сил на юге Идлиба и на севере Хамы близ города Хорш аль-Киркат.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками на севере Алеппо в окрестностях оккупированного кантона Африн.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает позиции курдских боевиков в поселках на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Поступила новая информация о жертвах недавнего взрыва, который прогремел накануне в городе Катсая в западном пригороде Дамаска. Самодельная взрывчатка была заложена в автомобиле гражданского лица и детонировала на площади Аль-Омар. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадал один местный житель, который скончался от полученных ран уже в госпитале. Как стало известно источнику в сети Twitter Qalaat Al Mudiq, погибший - Набиль Ризма, являлся мэром Катсая. Ответственность за покушение на мэра пока не взяла на себя ни одна из группировок. Можно сделать вывод, что в провинции Дамаск и Даръа продолжаются нападения на представителей официальной власти и высокопоставленных офицеров Сирийской арабской армии (САА). 22 июля в районе Аль-Кадам, к югу от Дамаска при похожих обстоятельствах был убит командир партизанского ополчения «Национальная оборона», которое выступает на стороне САА.

Провинция Алеппо

На севере провинции на территориях турецкой оккупации продолжаются столкновения между поддерживаемыми Анкарой боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими радикалами в поселка Мареа. Протурецкие боевики обстреляли из минометов окрестности поселка, где укрываются курдские боевики «Отрядов национальной самообороны» (YPG), как сообщил местный источник в сети Twitter Not Woofers. Позднее фронт столкновений отошел к поселку Хаззан, где протурецкие боевики «Фиркат аль-Хамза» применили против курдов крупнокалиберные пулеметы. Ни одна из сторон пока не заявила о понесенных потерях.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии утром возобновили авиаудары по боевикам в предместьях города Серакиб и у поселка Дейр-аш-Шарки, как передает Step News Agency.

Новостной портал Al Masdar подтверждает, что во главе с силами специального назначения 25-й дивизии (бывшие отряды спецназа «Силы Тигра») сирийская армия вытеснила боевиков «Тахрир аш-Шам» из города Ат-Тамания. Тем не менее, сообщается о боях между боевиками и подразделениями сирийской армии, которые продолжились в предместьях освобожденного города.

Как передает источник в сети Twitter Viva Revolt, боевики пытаются перехватить утерянные позиции – вчера вечером радикалы отправили к позициям сирийской армии заминированный джихад-мобиль. Для «Тахрир аш-Шам» последняя потеря является серьезным ударом, поскольку теперь они почти выбиты сирийской армией из южной части демилитаризованной зоны.

Провинция Хама

Сирийская армия с поддержкой союзных сил продвигаются к городу Аль-Кассабия в северной части провинции Хамы. В ходе столкновения атака боевиков были отброшена назад, как передает новостной портал Masar Press Net. Источник также сообщает, что позиции САА у Аль-Кассабии были обстреляны боевиками «умеренной оппозиции» минометными снарядами. В ответ по боевикам был открыт ответный огонь, что привело к тяжелым потерям в их рядах.

Боевики также нанесли удары из минометов по укрепления правительственных сил в предместьях города Хорш аль-Киркат на западе провинции. Сведений о жертвах в рядах военнослужащих не поступало, как передает портал Step News.