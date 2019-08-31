Чемпионат WorldSkills завершился в Казани. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Путин провел совещание по вопросам экономики Прогресс есть, но все же недостаточный. Примерно так ситуацию в российской экономике описал президент Владимир Путин. На совещании с членами правительства и главой Центробанка он отметил: за полгода ВВП страны увеличился на 0,7%, но в целом экономика нуждается в более устойчивом и динамичном росте. «Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. <...> Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно», — заявил российский лидер. Российский лидер призвал коллег озвучить конкретные шаги по решению этой проблемы. Ведь сейчас она, по словам Владимира Путина, не может не вызывать беспокойства.

Робот «Федор» добрался до МКС со второй попытки Пусть и со второй попытки, но все-таки успешно робот «Федор» прибыл на Международную космическую станцию (МКС). 27 августа его корабль «Союз МС-14» пристыковался к модулю «Звезда». Вообще-то, космическое судно стартовало с Байконура к МКС еще на прошлой неделе, но из-за технических неполадок до пункта назначения так и не добралось. Главный пассажир «Союза» Skybot F-850 (или, проще говоря, робот «Федор») в своем Twitter извинился за задержку, объяснив это «пробками». Но теперь он готов к продолжению работы и примет участие в операциях, опасных для человека, но вполне свойственных для робота. В том числе и в открытом космосе.

Новое уголовное дело против Михаила Абызова Новое уголовное дело возбуждено против экс- министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Как сообщил его адвокат, чиновника подозревают в незаконном предпринимательстве. По версии следствия, на счета одной из компаний, подконтрольной Абызову, было переведено более 30 млрд рублей. Эта история добавилась к другим делам против бывшего министра, задержанного в марте текущего года. В частности, его обвиняют в хищении 4 млрд рублей у нескольких энергокомпаний. С 2011 по 2014 года Абызов выводил эти средства за рубеж, причем действовал в составе преступной группы, которую и возглавил. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В Казани завершился чемпионат мира WorldSkills Необычные соревнования завершились 27 августа в Казани. Столица Татарстана принимала WorldSkills — чемпионат мира по профессиональному мастерству. Он проводится для популяризации рабочих специальностей и включает в себя такие, казалось бы, экзотические для спорта дисциплины, как «Электромонтаж», «Ювелирное дело», «Ремонт авто», «Мобильная робототехника» и множество других. Сборная России заняла второе место в общем зачете, опередив Южную Корею, но пропустив вперед Китай. В целом же в WorldSkills поучаствовали 63 страны и более тысячи человек. На «Казань-Арене» прошла торжественная церемония закрытия, которую посетил и президент России Владимир Путин. «От всей души поздравляю победителей и призёров 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Вы показали блестящую технику и навыки действительно на уровне виртуозного искусства. И конечно, конечно сделаем все, чтобы на самом высоком уровне провести европейское первенство в Санкт-Петербурге в 2022 году. Так что ждем вас снова в России!», — заявил Владимир Путин.

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Тем временем сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в Кабардино-Балкарии. Оперативники нагрянули в Урванский район, где нашли тайник с двумя самодельными бомбами высокой мощности. Укромное место располагалось в лесу недалеко от поселений Алтуд и Черная речка. Взрывные устройства были уничтожены на месте, а их изготовителя силовики вскоре задержали в городе Нарткала. Им оказался житель Кабардино-Балкарии, ранее уже судимый за некое преступление террористической направленности. Какое именно — не разглашается. Как и причастность радикала к какой-либо группировке. Сам он уже признался, что готовил теракты на объектах правоохранительных органов и других госструктур. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия.

Трое погибли при обрушении здания в Новосибирске Трагичный случай произошел в Новосибирске. Трое рабочих погибли в ходе реконструкции насосной станции. Их тела спасатели нашли под завалами после того, как одна из стен здания обрушилась. В этот момент на объекте находились 12 человек, из них под обломками оказались еще семеро, но, к счастью, выжили. По предварительным данным, причиной инцидента стали нарушения при выполнении работ. «Сибирская генерирующая компания», которой принадлежит постройка, пообещала оказать семьям материальную поддержку.