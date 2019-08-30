Россия заявила о 24 нарушениях перемирия в Сирии

Москва, 30 августа. Российские представители зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня за последние сутки в Сирии. Об этом в пятницу заявило министерство обороны РФ.

В частности, в провинции Алеппо огонь открывался 11 раз, в Латакии — 12, в Идлибе — один раз. Турция в свою очередь сообщила о 40 случаях нарушения режима прекращения огня: 23 обстрела в Идлибе, 14 — в Хаме, 2 — в Латакии и одно — в Алеппо.

Отметим также, что за сутки российский Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в районе Ардаль-Хамра (провинция Алеппо), предоставив местному населению 500 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 2,48 тонны.

Накануне сообщалось, что боевики совершили 28 обстрелов в Сирии. Под огонь попали населенные пункты в провинции Идлиб, Алеппо и Латакии.

Ранее Турция, Иран и Россия договорились о создании так называемых зон деэскалации в Сирии, чем в значительной мере стабилизировали ситуацию в стране. Однако в арабской республике по-прежнему действуют вооруженные группировки, которые нападают на позиции правительственных сил и мирных жителей.