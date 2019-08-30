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Чавушоглу заявил, что РФ дала Турции гарантии по наблюдательным пунктам в Идлибе

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Чавушоглу заявил, что РФ дала Турции гарантии по наблюдательным пунктам в Идлибе

Осло, 30 августа. Москва дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов, расположенных в сирийском Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Норвегию.

«Россия дала гарантии, что силы режима Асада не будут совершать нападения на наши наблюдательные пункты в Идлибе», — цитирует слова Мевлюта Чавушоглу телеканал NTV.

По его словам, турецкие военнослужащие будут выведены из Сирии, когда будет найдено политическое решение кризиса в этой стране.

Напомним, в провинции Хама продолжает свою работу турецкий наблюдательный пункт, который расположен в уже освобожденном от боевиков городе Мурек. Анкара заявляла, что не будет перебрасывать эту точку в другие зоны, несмотря на присутствие там правительственных войск САР. В Мурек прибыла военная полиция РФ: ее подразделения направили в освобожденный от террористов район Хамы, чтобы ослабить напряженность между турецкими и сирийскими вооруженными силами.

Генштаб ВС Сирии 23 августа сообщил об освобождении города Хан-Шейхун, который до этого был ключевым форпостом боевиков в регионе, и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.

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Источник: NTV
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