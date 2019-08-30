Песков заявил, что Путин и Лукашенко не обсуждали визит Болтона в Минск

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали во время телефонного разговора визит помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Минск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко 30 августа провели телефонные переговоры. В пресс-службе президента Белоруссии рассказали, что главы государств обменялись мнениями по текущей повестке дня и двусторонним отношениям.

Как отметил Песков, визит Болтона в Минск в рамках этого разговора не обсуждался.

«Нет, не обсуждали», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, Джон Болтон посетил Белоруссию с визитом. По итогам переговоров с президентом страны он заявил, что эта встреча была важной, но отметил, что стороны так и не пришли к каким-либо конкретным решениям. Советник американского президента заявил, что между Минском и Вашингтоном есть определенные противоречия по ряду вопросов. Он добавил, что на встрече также обсуждались вопросы новой геополитической реальности в Восточной Европе.