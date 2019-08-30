Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Москва, 30 августа. Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Во втором трейлере создатели уделили больше времени героине Маккензи Дэвис и ее миссии. Девушка прибыла из будущего, чтобы изменить судьбу человечества и спасти героиню Натальи Рейс вместе с Сарой Коннор и Т-800. Кроме того, в конце нового трейлера Сара Коннор произносит крылатую фразу «I’ll be back», которая прозвучала из уст Т-800 в первом «Терминаторе», сообщает телеканал «360».

Сюжет нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» станет прямым продолжением картины «Терминатор 2: Судный день» Джеймса Кэмерона. Главные роли в шестой части франшизы исполнили Арнольд Шварценеггер (Т-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор), сыгравшие еще в первом фильме. Боевик снял для Paramount Pictures и Skydance Media режиссер Тим Миллер, известный по работе над «Дэдпулом». Премьера нового «Терминатора» в России состоится 31 октября, сообщает «Культуромания».

Ранее был опубликован первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы». Также сообщалось, что съемки кинокартины проходили в Венгрии.

Напомним, первый «Терминатор» вышел на экраны в 1984 году. Картина, срежиссированная Джеймсом Кэмероном, рассказывает о противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, которые прибыли из постапокалиптичного будущего, чтобы изменить судьбу человечества. В фильме Т-800 пытается убить Сару Коннор, а Риз выступает в роли ее защитника.