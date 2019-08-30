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Поклонская дала Зеленскому совет по вопросу Крыма

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Поклонская дала Зеленскому совет по вопросу Крыма

Москва, 30 августа. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому перейти к конструктивному диалогу в отношении Крыма.                                       

Она посоветовала президенту Украины наладить транспортное сообщение и снять водную блокаду, пишет РИА Новости. По словам Поклонской, Зеленский будет «делать только то, что ему разрешит хозяин». Она посоветовала новой власти в Киеве перейти к конструктиву в отношении Крыма.                                           

«В первую очередь наладить все дорожные сообщения (железнодорожное и воздушное) и пустить днепровскую воду. Как только они пойдут на эти шаги, покажут мудрую политику, направленную на соблюдение базовых ценностей, они изменят к себе отношение», — подчеркнула Поклонская.                                

Она заметила, что если есть возможность урегулировать конфликтные вопросы дипломатическим путем, то это надо использовать.

«С чего-то надо начинать. Ведь бесконечно хаять крымчан за то, что мы защитили себя, когда государство Украина было захвачено и стало неспособным защитить жизнь и здоровье жителей полуострова, нельзя», — сказала она.            

По словам Поклонской, «надо не прятать голову в песок, как известная птица, а встречаться и решать вопрос». Она подчеркнула, что когда украинские власти ответят на вопрос о том, что побудило жителей Крыма проводить референдум, все встанет на свои места. Депутат подчеркнула, что «возвращение Крыма на свою историческую родину — это юридический факт, который другие могут признавать сразу, а могут потом».             

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной рады заявил, что приоритетными целями для депутатов парламента IX созыва являются «возвращение Крыма» и завершение войны в Донбассе.                

Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году по итогам референдума, который показал, что большинство местных жителей высказалось за вхождение полуострова в состав РФ. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Глава российского государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма не подлежит обсуждению.

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