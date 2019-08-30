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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю его 65-летия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что Лукашенко вносит большой личный вклад в развитие дружеских и союзнических отношений Москвы и Минска. Президент России выразил уверенность, что реализация достигнутых в Петербурге договоренностей будет способствовать укреплению Союзного государства и наращиванию продуктивного взаимодействия России и Белоруссии как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов. Владимир Путин также подтвердил готовность к продолжению диалога и совместной конструктивной работе.

«От души желаю вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что главы государств обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

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Источник: сайт Кремля
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