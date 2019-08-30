Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Свыше 2 тыс. человек скончались в Конго от лихорадки Эбола

42
0 Оставить комментарий

Свыше 2 тыс. человек скончались в Конго от лихорадки Эбола

Браззавиль, 30 августа. Более 2 тыс. человек скончались в Конго от Геморрагической лихорадки Эбола. Такие данные в пятницу предоставило правительство республики.

Число заболевших на сегодняшний день составляет больше 3 тыс. человек. Сообщается, что эпидемия лихорадки началась в Конго в конце июля прошлого года. 17 июля 2019 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация, вызывающая обеспокоенность в международном плане.

Отметим, что геморрагическая лихорадка Эбола является крайне опасным заболеванием, летальность которого составляет от 25% до 90%. Вирус распространяется при контакте с жидкостями (например, кровью) других зараженных людей или животных. На сегодняшний день надежной вакцины от лихорадки Эбола не существует, хотя многие страны пытаются создать ее  как минимум с 2015 года.

Россия стала одной из стран, которые помогают Африке справиться с этой инфекцией. Как сообщает Роспотребнадзор российские специалисты внесли огромный вклад в прекращение эпидемии в Гвинее.

infox - new
Источник: Reuters
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров