Свыше 2 тыс. человек скончались в Конго от лихорадки Эбола

Браззавиль, 30 августа. Более 2 тыс. человек скончались в Конго от Геморрагической лихорадки Эбола. Такие данные в пятницу предоставило правительство республики.

Число заболевших на сегодняшний день составляет больше 3 тыс. человек. Сообщается, что эпидемия лихорадки началась в Конго в конце июля прошлого года. 17 июля 2019 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация, вызывающая обеспокоенность в международном плане.

Отметим, что геморрагическая лихорадка Эбола является крайне опасным заболеванием, летальность которого составляет от 25% до 90%. Вирус распространяется при контакте с жидкостями (например, кровью) других зараженных людей или животных. На сегодняшний день надежной вакцины от лихорадки Эбола не существует, хотя многие страны пытаются создать ее как минимум с 2015 года.

Россия стала одной из стран, которые помогают Африке справиться с этой инфекцией. Как сообщает Роспотребнадзор российские специалисты внесли огромный вклад в прекращение эпидемии в Гвинее.