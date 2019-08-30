Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Омбудсмен ЛНР подтвердила передачу заключенных с Украины в РФ

1 692
0 Оставить комментарий

Омбудсмен ЛНР подтвердила передачу заключенных с Украины в РФ

Передача заключенных с Украины в РФ и из России на Украину состоялась прошедшей ночью. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Ольга Кобцева. 

По ее словам, речь идет не об обмене, а о передаче заключенных с территории Украины и с территории России на противоположную.

«Это уже реально состоялось. Прошло в соответствии с международными обязательствами между Российской Федерацией и Украиной. Люди переданы! Но это заключенные! Это украинские граждане, находившиеся в России, в передаче которых на Украину заинтересовано правительство этой страны, и россияне, в передаче которых в Россию заинтересовано правительство РФ. Сегодня ночью это произошло!» — сообщила она.  

Ольга Кобцева

Кобцева отметила, что комментировать как представитель республики передачу заключенных с территории Украины в РФ и из РФ на территорию Украины она не может, поскольку это не функционал минского переговорного процесса. Однако уточнила, что граждан ДНР и ЛНР в рамках ночных событий не возвращали. 

«Это было сделано в рамках международных отношений между Россией и Украиной. Этот процесс не имеет отношения к минским переговорам», — констатировала собеседница ФАН.

В аппарате омбудсмена ДНР корреспонденту ФАН также подтвердили, что ночная передача заключенных республики не коснулась.

«По линии ДНР пока все тихо, следующее заседание пройдет в Минске 4 сентября», — заявил собеседник ФАН.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров