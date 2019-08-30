Омбудсмен ЛНР подтвердила передачу заключенных с Украины в РФ

Передача заключенных с Украины в РФ и из России на Украину состоялась прошедшей ночью. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Ольга Кобцева.

По ее словам, речь идет не об обмене, а о передаче заключенных с территории Украины и с территории России на противоположную.

«Это уже реально состоялось. Прошло в соответствии с международными обязательствами между Российской Федерацией и Украиной. Люди переданы! Но это заключенные! Это украинские граждане, находившиеся в России, в передаче которых на Украину заинтересовано правительство этой страны, и россияне, в передаче которых в Россию заинтересовано правительство РФ. Сегодня ночью это произошло!» — сообщила она.

Кобцева отметила, что комментировать как представитель республики передачу заключенных с территории Украины в РФ и из РФ на территорию Украины она не может, поскольку это не функционал минского переговорного процесса. Однако уточнила, что граждан ДНР и ЛНР в рамках ночных событий не возвращали.

«Это было сделано в рамках международных отношений между Россией и Украиной. Этот процесс не имеет отношения к минским переговорам», — констатировала собеседница ФАН.

В аппарате омбудсмена ДНР корреспонденту ФАН также подтвердили, что ночная передача заключенных республики не коснулась.