Грузия и Южная Осетия обвинили друг друга в нагнетании обстановки на границе

Тбилиси, 30 августа. Грузия и Южная Осетия выступили с взаимными обвинениями в нагнетании обстановки на границе.

Цхинвал потребовал от грузинских властей до утра 30 августа убрать на границе — в окрестностях населенного пункта Уиста — пост полиции. Как отмечалось в сообщении, в противном случае силы Южной Осетии предпримут «законные способы защиты».

В пятницу министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность мобилизацией военной техники и личного состава Южной Осетии в районе села Чорчан. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это еще больше «усугубляет среду безопасности».

В Тбилиси считают, что Грузия выполняет все обязательства и придерживается пути мирного урегулирования конфликта. Грузинские власти призвали международное сообщество отреагировать на происходящее на границе.

Однако в комитете госбезопасности Южной Осетии отвергли обвинения соседней страны.

«Действия грузинской стороны по нагнетанию ситуации в районе осетинского села Уиста создают прямые угрозы дестабилизации обстановки, — рассказали в Цхинвале. — Вся ответственность в этом случае ложится исключительно на грузинскую сторону».

Накануне представители Грузии и Южной Осетии обвинили друг друга в срыве очередной встречи в рамках МПРИ. Южная Осетия обратилась к грузинской стороне с требованием прекратить строительство блокпоста в районе Цнелиса, а также убрать полицейских со своей территории. По информации РИА Новости, грузины отказались убирать блокпост, из-за чего осетинская сторона посчитала встречу завершенной.